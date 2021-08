Peter Hyballa is woensdag opgestapt bij Esbjerg fB. Daags na de komst van oud-international Rafael van der Vaart als assistent-trainer vindt de ex-coach van NEC en NAC Breda dat er geen draagvlak meer is voor zijn aanblijven, zo heeft de Deense club woensdag gemeld. De Duitser werd door zijn spelers beschuldigd van fysieke en mentale mishandeling.

De 45-jarige Hyballa was slechts zeven weken in dienst bij Esbjerg fB, dat uitkomt op het tweede niveau van Denemarken. Al snel na zijn aanstelling kwam hij onder vuur te liggen. Eind juli eisten de spelers in een uitgelekte open brief het vertrek van de Duitser, omdat hij ze openlijk vernederde en ze blessures opliepen door het zware trainingsregime.

"Naar onze mening heeft Peter Hyballa niet de benodigde professionele en persoonlijke kwaliteiten om ons te leiden. We vinden het helaas nodig te laten weten dat hij ons respect als leider en inspirator heeft verloren", schreven de spelers in de brief.

Hyballa zou bovendien een speler in het bijzijn van de hele groep te dik hebben genoemd, waarbij hij zelfs het shirt van de speler omhoog zou hebben getrokken en in diens tepel zou hebben gebeten. Ook zou hij een speler tot twee keer toe geslagen hebben en barstte een fysiotherapeut in tranen uit na een uitval van de trainer.

Hyballa was aanvankelijk niet van plan op te stappen. "Ik zie het als een complot van twee oudere spelers die niet meewillen in mijn manier van werken. Samen met de media", zei hij na het verschijnen van de brief tegen BN DeStem. "En zij zetten druk op de andere spelers. Om mijn naam kapot te maken."

Onduidelijk wat Van der Vaart gaat doen

Esbjerg fB voegde dinsdag nog oud-international Van der Vaart als assistent-trainer aan de technische staf toe om de crisis in de selectie te bezweren. Bij de Deense club beëindigde de voormalige speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur in 2018 zijn loopbaan.

"Ik woon al meerdere jaren in deze stad en voel me daardoor verbonden aan Esbjerg", zei Van der Vaart dinsdag. "Bovenal ben ik een voetbalfanaat, dus het is een logische stap voor mij om bij Esbjerg betrokken te zijn en de club te helpen met mijn ervaring."

Het is niet duidelijk of het vertrek van Hyballa gevolgen heeft voor de positie van Van der Vaart, die in Esbjerg woont omdat zijn vriendin Estavana Polman daar handbalt. Volgens Deense media wordt woensdagmiddag de opvolger van Hyballa al gepresenteerd.