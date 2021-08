Met het aantrekken van Lionel Messi houdt Paris Saint-Germain zich volgens clubeigenaar Nasser Al Khelaifi aan de financiële regels van de UEFA. De Argentijnse superster werd woensdag door de Franse club gepresenteerd als nieuwe aanwinst.

"Ik zat op deze vraag te wachten, dankjewel dat je hem stelt", glimlachte Al Khelaifi naar een Britse journalist toen Financial Fair Play (FFP) ter sprake kwam tijdens de persconferentie.

"Vanaf de eerste dag is FFP belangrijk voor ons geweest. We doen er alles aan om ons aan de regels te houden", zei Al Khelaifi. De 47-jarige Qatarese miljardair werd in 2011 eigenaar van de Franse club en trok sindsdien tal van topspelers aan.

PSG brak eerder al het transferrecord door Neymar voor 222 miljoen euro over te nemen van FC Barcelona en legde ook vedettes als Zlatan Ibrahimovic, David Beckham en Kylian Mbappé vast.

Ondanks de coronacrisis versterkte de Franse club zich deze zomer met Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma en Achraf Hakimi. Behalve Hakimi, die 60 miljoen euro kostte, kwamen alle spelers transfervrij naar Parijs. Ze verdienen echter wel topsalarissen; zo zou Messi 35 miljoen euro per jaar ontvangen.

Volgens de FFP-regels van de UEFA mogen clubs niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Daarmee moet worden voorkomen dat clubs zich in de schulden steken en failliet dreigen te gaan als successen uitblijven. Rondom de transfers van Neymar en Mbappé in 2017 deed de UEFA uitgebreid onderzoek, maar werd niet bewezen dat PSG de regels had overtreden.

"Voordat we tot actie overgaan, bespreken we met onze commerciële, financiële en juridische medewerkers of we ons de investering kunnen veroorloven", legde Al Khelaifi uit. "Dat hebben we ook gedaan voordat we Messi aantrokken."

"De komst van Messi brengt de club ook veel positiefs", vertelde de clubeigenaar. "Bijvoorbeeld op commercieel vlak, maar ook op sociale media. De afgelopen drie dagen heeft de club een enorme groei doorgemaakt op allerlei vlakken. Je zult schrikken als je de cijfers ziet."

Woensdag stonden er voor de fanshop van PSG lange rijen met supporters die een shirt van Messi wilden kopen.