Lionel Messi heeft hetzelfde doel als zijn nieuwe club Paris Saint-Germain: het winnen van de Champions League. De Argentijn werd woensdag gepresenteerd door zijn nieuwe club.

"Er is nog een prijs die ontbreekt", zei Messi tijdens zijn presentatie in het Parc des Princes, doelend op de Champions League die PSG nog nooit wist te winnen. De sterspeler won de belangrijkste clubprijs al viermaal met Barcelona.

"Het is moeilijk om de Champions League te winnen, want alle sterke ploegen doen eraan mee. Het is een speciale competitie, je hebt een beetje geluk nodig", vertelde de aanvaller.

"Het is ook mijn droom om de Champions League nog één keer te winnen. Het wordt belangrijk dat het hele team hetzelfde doel heeft en dat we goed samenwerken."

Clubeigenaar Al Khelaifi spreekt van historische dag

"Dit is een historische dag voor de club", aldus PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi tijdens de persconferentie. "Ik ben er erg trots op dat we Messi vandaag kunnen presenteren, een fantastisch moment voor de club."

Daarna wendde de Qatarese clubeigenaar zich tot Messi, die naast hem zat. "Iedereen kent jou. Je bent de enige speler die zes keer de Gouden Bal heeft gewonnen. Je maakt het voetbal magisch."

"Je hebt al vele prijzen gewonnen en ik weet zeker dat er nog vele prijzen zullen volgen. Het is ons doel om elke prijs te winnen, en met Leo erbij hebben we de allerbeste spelers."

"We zijn tien jaar geleden met dit project begonnen en ik ben erg trots op waar we nu staan", zei Al Khelaifi. "Maar de komst van Messi is pas het begin. We moeten hard werken op het veld om onze doelen te bereiken."

Lionel Messi (r) naast clubeigenaar Nasser Al-Khelaïfi tijdens zijn presentatie in het stadion van PSG. Lionel Messi (r) naast clubeigenaar Nasser Al-Khelaïfi tijdens zijn presentatie in het stadion van PSG. Foto: AFP

Messi kan zaterdag mogelijk debuteren

Voor de 34-jarige Messi is PSG pas de tweede club in zijn loopbaan. Na 21 jaar nam hij zondag op emotionele wijze afscheid van FC Barcelona. "Dat was een erg moeilijke dag", aldus Messi. "Mijn vertrek uit Barcelona na al die jaren was zwaar. Maar ik ben blij om hier te zijn en heb er zin in."

"Sinds mijn vertrek bij Barcelona bekend werd, is het allemaal snel gegaan. Het was een moeilijke situatie, maar ik moet PSG bedanken. Het is een erg ambitieuze club en we moeten klaar zijn om onze doelen te bereiken: prijzen winnen."

Messi speelde zijn laatste wedstrijd op 11 juli, toen Argentinië met 1-0 te sterk was voor Brazilië in de finale van de Copa América. Sindsdien trainde hij niet of nauwelijks. "Ik zal hier snel de training beginnen en kijk ernaar uit om mijn nieuwe ploeggenoten te leren kennen."

Zaterdag speelt Paris Saint-Germain in de Ligue 1 een thuiswedstrijd tegen Strasbourg. Het is nog niet duidelijk of Messi direct tot de wedstrijdselectie behoort.