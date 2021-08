Met vijf prijzen op rij en een bijna onuitputtelijke bankrekening leek Ajax op weg naar een Bayern München-achtige hegemonie in de Eredivisie, maar na de afstraffing in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) is PSV bij de start van het Eredivisie-seizoen een meer dan serieuze bedreiging in de titelstrijd. "PSV is aan het jagen en Ajax is de prooi."

Het was niet alleen de 0-4 tegen Ajax. Galatasaray werd met 5-1 verslagen in de voorronde van de Champions League, FC Midtjylland met 3-0. Na een jaar zoeken lijkt de puzzel van PSV-trainer Roger Schmidt dit seizoen in elkaar te vallen.

"De huidige formatie geeft PSV veel reden tot optimisme. Ze zijn veel gevaarlijker dan vorig jaar. Ze hebben meer diepgang en dus ook meer dreiging", zegt Ronald de Boer, oud-speler van onder meer Ajax en analyticus bij ESPN.

Ook Leonne Stentler, analyticus bij ESPN en de NOS verwacht een zinderende strijd om het kampioenschap. "Ajax en PSV gaan het tot het einde spannend maken. Wat PSV in de voorbereiding op de mat legde, zag er heel goed uit. Vorig seizoen was het niet altijd even succesvol, maar er zat altijd wel een plan achter. Schmidt heeft de tijd gekregen om dat plan uit te werken en nu begint alles steeds meer op zijn plek te vallen."

Noni Madueke is dit seizoen in bloedvorm bij PSV met vier doelpunten in vijf officiële wedstrijden. Noni Madueke is dit seizoen in bloedvorm bij PSV met vier doelpunten in vijf officiële wedstrijden. Foto: Pro Shots

'PSV heeft met Gakpo en Madueke goud in handen'

Vorig seizoen, in het eerste jaar van PSV onder Schmidt, eindigde de club als tweede, op zestien punten van landskampioen Ajax. Vollgas-fussball, waar de Duitser bekend om staat, was hooguit bij vlagen zichtbaar.

De Boer: "Maar nu is PSV aan het jagen, en Ajax is de prooi. Ze speelden vorig jaar een 4-2-2-2-systeem met buitenspelers, maar vaak werd die positie ingevuld door bijvoorbeeld Mario Götze, die geen buitenspeler is. Nu speelt Götze als valse spits en staan er met Cody Gakpo en Noni Madueke échte vleugelaanvallers op de flanken. Met dat duo heeft PSV goud in handen."

"Vooral Madueke heeft grote stappen gezet. Betrouwbaarheid en rendement zijn alles bij een buitenspeler. Hij heeft nu niet meer de wispelturigheid van een zestienjarige, die de ene wedstrijd een 9 scoort en de andere een 2."

De negentienjarige Madueke heeft zijn vliegende start volgens Stentler mede te danken aan spits Eran Zahavi. "Hij is een sluwe vos en weet precies wanneer hij de ruimte moet trekken voor Madueke. Daar kwam bijvoorbeeld tegen Ajax ook een goal uit."

PSV zag zijn topschutter Donyell Malen en aanvoerder Denzel Dumfries vetrekken, maar haalde daar met verdediger André Ramalho en middenvelders Marco van Ginkel en Davy Pröpper drie ervaren spelers voor terug. Schmidt zei vrijdag in zijn vooruitblik dat het daar niet bij blijft.

"PSV heeft zich tot nu toe prima versterkt, maar in de breedte is het mager", vindt Stentler. "Ramalho maakt verdedigend een heel goede indruk. Op het middenveld is voldoende keus, maar zeker voorin mag er nog wat bij. Naast Zahavi heb je in de spits eigenlijk niks."

Steven Berghuis in het shirt van zijn nieuwe club. Steven Berghuis in het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Pro Shots

'Ik heb een fantastisch Ajax gezien'

Bij Ajax bleef het tot nu toe nog redelijk rustig op de transfermarkt. De regerend landskampioen zag met Kjell Scherpen, Lassina Traoré en Brian Brobbey enkele wisselspelers vertrekken, maar in tegenstelling tot voorgaande seizoenen bleven alle basisspelers de Amsterdammers trouw.

Daartegenover staat de explosieve transfer van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, die gehaald is voor de basis. Verder zijn met Remko Pasveer en Jay Gorter alleen reservekeepers gehaald.

Stentler verwacht dat er nog wel iets gaat gebeuren bij Ajax. "In principe is elke positie dubbel bezet, maar ik denk bijvoorbeeld dat Nicolás Tagliafico nog wordt verkocht. Dat moet je deze zomer ook doen als je er nog wat geld aan over wil houden. Ook heb je geen Brobbey of Traoré meer om er in de laatste minuten in te gooien. Er zouden dus nog zeker een linksback en een spits bij kunnen."

De strijd om het kampioenschap belooft dit seizoen dan wel een stuk spannender te worden dan vorig jaar, maar volgens De Boer blijft Ajax de favoriet. "Ik heb zaterdag een half uur voor de rode kaart een fantastisch Ajax zien spelen. Ze hebben naar mijn mening precies de juiste mix tussen ervaring en jonge spelers." Stentler deelt die mening. "De breedte van de Ajax-selectie gaat de doorslag geven."

De Eredivisie is vrijdag begonnen met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen (0-1). PSV opent zaterdagavond uit tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax promovendus NEC ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.