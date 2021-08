Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft aan de vooravond van de strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal laten weten geen extra druk te ervaren als winnaar van de Champions League. Wel bevinden de Londenaren zich volgens de Duitser in een lastige situatie.

"Het voelt niet als extra druk. Het is wat we altijd al van onszelf eisen", zei Tuchel over het winnen van de Champions League en de huidige verwachtingen. Chelsea won afgelopen seizoen het Europese miljoenenbal door Manchester City in de finale met 0-1 te verslaan.

"We moeten een balans zien te vinden en ons niet laten afleiden door te veel na te denken over alle uitdagingen en verwachtingen. We doen er dagelijks alles aan om beter te worden en dan moet je ervoor zorgen dat je niet wordt afgeleid", vervolgde de Duitse trainer op zijn vooruitblikkende persconferentie.

Chelsea jaagt tegen Villarreal op de tweede Europese Super Cup uit de clubhistorie. In 1998 wonnen 'The Blues' met 0-1 van Real Madrid. Villarreal won vorig seizoen de Europa League door Manchester United na strafschoppen te verslaan. De Spaanse formatie stond voor het eerst in de clubgeschiedenis in een Europese finale en speelde daardoor nog nooit een duel om de Europese Super Cup.

De spelers van Chelsea trainden dinsdag op Windsor Park. De spelers van Chelsea trainden dinsdag op Windsor Park. Foto: ANP

Tuchel rekent niet op spelers in topvorm

Tuchel sprak in de aanloop naar het duel met Villarreal van een lastige voorbereiding. "Het fit houden van de spelers is een enorme uitdaging na een heel bijzonder seizoen. Daarnaast had een aantal spelers bijna geen vakantie door het EK en de Copa América."

"We zitten daardoor in een behoorlijk lastige situatie", vervolgde hij. "Woensdag hebben we een selectie met enkele spelers die pas 45 minuten hebben gespeeld en anderen die juist overbelast zijn en veel wedstrijden in de benen hebben."

De 47-jarige trainer rekent daardoor deze maand nog niet op spelers in topvorm. "De voorbereiding op een zeer veeleisend seizoen zal de komende weken doorgaan voor sommige spelers. Na de volgende interlandperiode zullen veel spelers beter in vorm zijn", doelde hij op de interlandbreak begin september.

De strijd om de Europese Super Cup begint woensdag om 21.00 uur in Belfast en staat onder leiding van de Rus Sergei Karasev. Bij het duel op Windsor Park mogen dertienduizend fans aanwezig zijn.