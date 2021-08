PSV begint dinsdag met zomeraanwinst Davy Pröpper aan de return tegen FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De middenvelder staat voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de Eindhovenaren aan de aftrap. Ook Jordan Teze kan op een basisplaats rekenen.

De laatste keer dat Pröpper een basisplaats had bij PSV was in het uitduel met NK Osijek (0-1) in de derde voorronde van de Europa League in augustus 2017. In zijn eerste weken sinds zijn terugkeer bij PSV werd de negentienvoudig Oranje-international vooral gebruikt als invaller, zo ook afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4-zege) tegen Ajax.

In vergelijking met het duel in de Johan Cruijff ArenA is de basiself van PSV op twee posities gewijzigd. Naast Pröpper, die aanvoerder Marco van Ginkel - die vermoedelijk rust krijgt - vervangt, heeft ook Teze een basisplek gekregen van trainer Roger Schmidt. De rechtsback krijgt de voorkeur boven Phillipp Mwene en staat in de verdediging naast André Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max.

Door de afwezigheid van Van Ginkel in de basis wordt de aanvoerdersband gedragen door Cody Gakpo, die in de aanval naast Eran Zahavi en Noni Madueke staat. Gakpo en Madueke hadden vorige week met beiden één doelpunt een groot aandeel in de 3-0-zege in de heenwedstrijd tegen FC Midtjylland.

Foto: Pro Shots

Bij overwinning wacht duel met Spartak Moskou of Benfica

Bij een zege in het tweeluik met Midtjylland wacht PSV nog één horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. In de play-offs is de winnaar van het tweeluik tussen Spartak Moskou en Benfica de tegenstander.

Vorige week wonnen de Portugezen op bezoek bij Spartak met 0-2. De return begint dinsdag om 21.00 uur in Lissabon. Bij de Russen spelen met Quincy Promes en Jorrit Hendrix twee Nederlanders.

FC Midtjylland-PSV begint dinsdag om 20.00 uur in de MCH Arena en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Pröpper, Sangaré; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Opstelling FC Midtjylland: Lössl; Andersson, Cools, Nicolaisen, Paulinho, Dyhr; Nwadike, Evander; Dreyer, Brumado, Mabil.