Tijdens zijn presentatie als nieuwe bondscoach van Duitsland heeft Hansi Flick dinsdag Mario Götze besproken. De PSV'er is volgens Flick op de goede weg voor een mogelijke terugkeer in 'Die Mannschaft'.

"Hij is weer op het goede spoor. Götze maakt doelpunten en is belangrijk voor zijn ploeg", zei Flick tijdens zijn presentatie.

Flick verliet na het vorige seizoen Bayern München om Joachim Löw op te volgen. Löw had Duitsland maar liefst vijftien jaar onder zijn hoede.

Götze speelde 63 interlands (zestien doelpunten) onder Löw en besliste de WK-finale van 2014 in Duits voordeel. Sinds november 2017 werd de middenvelder wegens blessures en vormverlies niet meer opgeroepen.

Vorig jaar vertrok Götze om dezelfde reden transfervrij bij Borussia Dortmund. In zijn eerste seizoen bij PSV was hij niet altijd fit, maar dit seizoen is de 29-jarige spelmaker met vier treffers in vier officiële duels voortvarend begonnen.

Hansi Flick tijderns zijn presentatie als nieuwe bondscoach. Hansi Flick tijderns zijn presentatie als nieuwe bondscoach. Foto: AFP

Flick kijkt niet naar leeftijd

Komende maand debuteert Flick als bondscoach in de WK-kwalificatieduels met Liechtenstein, Armenië en IJsland. De trainer maakt later pas zijn selectie bekend.

Flick benadrukte alvast niet naar leeftijd te kijken bij het samenstellen van zijn selectie. Hij zal spelers als Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng oproepen, mits ze goed presteren.

Dat trio viel onder Löw lange tijd buiten de boot. Müller en Hummels werden wel weer opgeroepen voor het EK van afgelopen zomer, waarin Duitsland al in de achtste finales werd uitgeschakeld door Engeland.