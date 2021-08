Rafael van der Vaart gaat bij Esbjerg fB aan de slag als assistent van trainer Peter Hyballa. De voormalige middenvelder wordt daarnaast ambassadeur van de Deense club, waar het onrustig is.

Eind juli werd al bekend dat Van der Vaart door Esbjerg is benaderd om te helpen de club in rustiger vaarwater te brengen. Spelers eisten onlangs in een open brief het vertrek van Hyballa, die in mei is aangesteld en wordt beschuldigd van wangedrag.

Esbjerg is de laatste club waar Van der Vaart als speler onder contract stond. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Hamburger SV en Tottenham Hotspur kwam in het najaar van 2018 slechts tot vier officiële competitiewedstrijden voor de Denen.

De 38-jarige Van der Vaart woont nog steeds in Esbjerg, waar zijn vriendin Estavana Polman al jarenlang handbalt. Zijn zoon Damian voetbalt bovendien bij Esbjerg in het elftal onder 17 jaar.

"Ik woon al meerdere jaren in deze stad en voel me daardoor verbonden aan Esbjerg", zegt Van der Vaart. "Bovenal ben ik een voetbalfanaat, dus het is een logische stap voor mij om bij Esbjerg betrokken te zijn en de club te helpen met mijn ervaring."

Voorzitter Paul Conway is verheugd dat Van der Vaart bereid is om Esbjerg te helpen. "Hij zal zowel op als naast het veld waardevolle adviezen geven aan onze staf en het team en zijn bijdrage leveren om de club naar een hoger niveau te brengen."