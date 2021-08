Lionel Messi heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain, zo bevestigt de Franse club dinsdag. De 34-jarige aanvaller landde 's middags in Parijs om de transfer af te ronden.

Messi zal dinsdag de medische keuring ondergaan in een ziekenhuis in Parijs. Vermoedelijk zal de overgang woensdag worden afgerond.

Volgens Franse media, waaronder L'Équipe, tekent Messi een tweejarig contract, met de optie op nog een seizoen. De 151-voudig international van Argentinië gaat naar verluidt 35 miljoen per jaar verdienen.

Messi wilde zelf het liefst bij FC Barcelona blijven. De zesvoudig Gouden Bal-winnaar was met de Catalanen al akkoord over een nieuw contract tot medio 2026, maar La Liga gaf geen groen licht vanwege de grote schuldenlast van Barcelona, dat bovendien moet snijden in de salariskosten.

Messi wordt herenigd met Neymar

Afgelopen zondag gaf Messi op een emotionele persconferentie in Camp Nou tekst en uitleg over zijn noodgedwongen vertrek uit Catalonië. De sterspeler gaat de boeken in als een van de belangrijkste spelers ooit van FC Barcelona, waarbij hij in 778 officiële duels 672 keer scoorde en 305 assists leverde.

Bij Paris Saint-Germain wordt Messi herenigd met Neymar, die tussen 2013 en 2017 het shirt van FC Barcelona droeg. Ook onder anderen Kylian Mbappé, de voormalige Real Madrid-spelers Sergio Ramos en Ángel Di María en Georginio Wijnaldum staan onder contract in Parijs.

Met Messi in de gelederen hoopt Paris Saint-Germain eindelijk het zo gewenste succes in de Champions League te behalen. De Franse topclub haalde in 2020 nog de finale, maar daarin was Bayern München met 1-0 te sterk. Vorig seizoen werd PSG in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City.