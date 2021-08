FC Twente heeft dinsdag de transfer van Michel Vlap afgerond. De aanvallende middenvelder wordt de rest van dit seizoen gehuurd van Anderlecht.

De 24-jarige Vlap begon zijn loopbaan vijf jaar geleden bij sc Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep en tussen 2016 en 2019 onder contract stond. Anderlecht haalde hem in de zomer van 2019 voor circa 8 miljoen euro weg uit Friesland.

Het avontuur van Vlap in België is (nog) geen groot succes. Na een prima eerste seizoen - hij scoorde tien keer en leverde drie assists - raakte de geboren Fries afgelopen seizoen zijn basisplek kwijt. In de tweede seizoenshelft werd Vlap verhuurd aan Arminia Bielefeld en nu keert hij dus terug in de Eredivisie.

"Een paar jaar geleden heeft FC Twente in een gesprek al een goede indruk op mij gemaakt en nu mag ik dankzij Twente weer in de mooie Eredivisie spelen", zegt een blije Vlap. "Ik kan me mijn eerste wedstrijd in De Grolsch Veste nog goed herinneren, wat een ongelooflijke sfeer. Hopelijk kan ik belangrijk zijn met goals en assists."

Technisch directeur Jan Streuer denkt dat hij met Vlap een productieve speler heeft gehaald. "We hebben nu het type speler waar we al lang naar op zoek zijn. Met zijn creativiteit en zijn scorend vermogen is hij een absolute versterking voor deze ploeg."

Vlap, die nog tot medio 2024 onder contract staat bij Anderlecht, kan zaterdag zijn debuut maken voor FC Twente. De ploeg van trainer Ron Jans begint het Eredivisie-seizoen dan met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.