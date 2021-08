Fans van Internazionale hebben maandagavond uit frustratie de muurschildering van Romelu Lukaku beschadigd. De spits staat voor een terugkeer naar Chelsea en dat wordt hem niet in dank afgenomen door een aantal fanatieke supporters.

De muurschildering op San Siro is beklad met een soort verf. Ook de tekst - Dear Milano, you're welcome - is voor een groot deel zwart gemaakt. Het is een actie van de Curva Nord, de harde kern van Inter, die zich op Facebook nader tot Lukaku richt.

"Beste Lukaku, we hadden eerlijk en transparanter gedrag van je verwacht. Hoewel wij je hebben verwelkomd en beschermd als een zoon, als een van ons, ben jij net als alle anderen gezwicht voor het grote geld. We wensen je het beste, maar hebzucht loont niet altijd", staat in de verklaring.

De 28-jarige Lukaku werd afgelopen seizoen door de fans geëerd met een muurschildering vanwege zijn bijdrage aan de landstitel van Internazionale. De 'Nerazzurri' werden afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië, mede dankzij de 24 doelpunten en 10 assists van Lukaku.

Door zijn indrukwekkende seizoen met Inter én een sterk EK - de Belg scoorde vier keer in vijf duels - wekte Lukaku de interesse van zijn oude club Chelsea. 'The Blues' hebben 115 miljoen euro over voor de 98-voudig international, die volgens verschillende media al medisch gekeurd is en nu in Londen is om zijn transfer af te ronden.

Het aanstaande vertrek van Lukaku is niet de eerste domper voor fans van Inter. Eind mei besloot de landskampioen om niet verder te gaan met trainer Antonio Conte vanwege een meningsverschil over het te voeren transferbeleid. Daarnaast werd Achraf Hakimi, vorig seizoen een vaste kracht, verkocht aan Paris Saint-Germain.