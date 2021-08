Jack Grealish kijkt ernaar uit om voor Manchester City te spelen, maar heeft er veel moeite mee gehad om Aston Villa te verlaten. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde vrijwel zijn hele leven voor de club uit Birmingham, waar hij de jeugdopleiding doorliep en vanaf zijn jonge jaren een seizoenkaart had.

"Iedereen heeft Lionel Messi gezien, toen hij op een persconferentie zijn vertrek bij FC Barcelona aankondigde. Ik voelde me precies hetzelfde", zei Grealish maandag in gesprek met de BBC tijdens zijn presentatie bij Manchester City.

"Voordat ik het spelershotel verliet, sprak ik met het team, de staf en de spelers. Toen moest ik wel een beetje huilen. Dit is een van de lastigste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen, maar het voelde alsof het tijd was voor een nieuwe stap. Ik wil in de Champions League spelen en dat kan nu niet bij Aston Villa."

Manchester City nam de 25-jarige Grealish voor circa 117 miljoen euro over van Aston Villa en brak daarmee het Britse transferrecord. De Engelsman is de opvolger van Paul Pogba, die in de zomer van 2017 voor 105 miljoen van Juventus naar Manchester United vertrok.

Grealish vreest niet voor druk door prijskaartje

Een hoog prijskaartje brengt ook extra druk met zich mee, maar Grealish is daar vooralsnog niet van onder de indruk. "Ik vind het eigenlijk wel leuk. Als een club zoveel geld voor je neerlegt, weet je dat ze het in je zien zitten. Ik zie het dus vooral als iets positiefs. Hopelijk kan ik de club terugbetalen met vele prijzen."

Een van de belangrijkste redenen voor Grealish om naar Manchester City te verkassen, is de aanwezigheid van Josep Guardiola. De succestrainer leidde de 'Citizens' de afgelopen jaren naar drie landstitels, de FA Cup, de League Cup (vier keer) en de FA Community Shield (twee keer).

"Ik zal elke dag heel veel van hem opsteken en kan niet wachten om met hem te werken", aldus Grealish over zijn samenwerking met Guardiola. "De manier waarop hij traint en zijn spelers gebruikt, is ongelooflijk. Iedereen hier wil dolgraag onder hem spelen, dus 'Pep' is een heel grote factor geweest om naar City te gaan."

Grealish maakte zaterdag al zijn debuut voor Manchester City in de strijd om de FA Community Shield. De twaalfvoudig international deed als invaller 25 minuten mee tegen Leicester City, dat met 1-0 won op Wembley.