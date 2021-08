Romelu Lukaku keert na zeven jaar terug bij Chelsea. De Premier League-club uit Londen neemt de Belgische spits over van Internazionale, zo hebben beide clubs donderdag bevestigd. Naar verluidt is met de transfer 115 miljoen euro gemoeid.

"Ik ben blij en gezegend om terug te keren bij deze geweldige club", zegt Lukaku op de website van Chelsea. "Het is een lange weg geweest voor mij: ik kwam hier als een kind dat veel moest leren en nu keer ik met veel ervaring en volwassener terug."

De 28-jarige Lukaku speelde van 2011 tot 2014 ook al voor Chelsea, maar zijn verblijf bleef beperkt tot slechts vijftien officiële wedstrijden. Destijds betaalden de Londenaren Anderlecht 15 miljoen euro om de toen achttienjarige spits vast te leggen.

Lukaku heeft zijn terugkeer bij Chelsea vooral te danken aan zijn sterke seizoen bij Internazionale. Met 24 doelpunten in 36 competitiewedstrijden had hij een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van de 'Nerazzurri' sinds 2010.

Op het afgelopen EK stelde Lukaku met België teleur door in de kwartfinales te verliezen van de latere Europese kampioen Italië. De spits onttrok zich aan de Belgische malaise door vier keer te scoren op het eindtoernooi.

Met een transfersom van 115 miljoen euro verdient Lukaku ook een plek in de top tien van de duurste transfers aller tijden. Hij wordt bovendien de duurste speler in de historie van Chelsea. Het clubrecord stond op naam van Kai Havertz, die vorig jaar voor 80 miljoen euro werd overgenomen van Bayer Leverkusen.

Via Everton, United en Inter terug naar Chelsea

Na zijn mislukte eerste periode bij Chelsea verhuisde Lukaku in 2014 voor ruim 35 miljoen euro naar Everton. De door Anderlecht opgeleide spits loste daar zijn belofte in door liefst 87 keer te scoren in 166 wedstrijden, waarmee hij in 2017 een transfer naar Manchester United verdiende.

De Engelse recordkampioen brak destijds zijn transferrecord om de Belg over te nemen, maar het huwelijk werd geen groot succes. Lukaku was bij Manchester United wel veelvuldig trefzeker (42 keer in 96 duels), maar in zijn laatste seizoen bleek dat hij geen toekomst meer had bij 'The Red Devils', waarop hij voor 74 miljoen euro werd verkocht aan Internazionale. Bij die club vertrekt hij na twee jaar op zijn hoogtepunt.

Lukaku is al de tweede sterkhouder die vertrekt bij Internazionale. Eerder verkaste Achraf Hakimi voor 60 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, naar verwachting trekt Inter vrijdag PSV-verdediger Denzel Dumfries aan als diens opvolger.

Volgens Engelse media staat Lautaro Martínez bovendien op het punt om Internazionale te verruilen voor Tottenham Hotspur. Naar verluidt moet de regerend landskampioen van Italië bezuinigen vanwege financiële problemen.

