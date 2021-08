Het bestuur van Sparta Praag heeft maandag zijn excuses aangeboden voor de racistische spreekkoren die vorige week te horen waren tijdens de wedstrijd tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League.

Onder anderen de Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni was het slachtoffer. Toen hij in de 37e minuut scoorde, maakten Tsjechische fans op de tribune apengeluiden. De zwarte voetballer en zijn teamgenoten deden daarover hun beklag bij de arbitrage, waarna de Engelse scheidsrechter Michael Oliver het duel volgens protocol voor drie minuten stillegde.

"We zijn diep bedroefd door het incident van vorige week", schrijft Sparta Praag in een bief aan AS Monaco en Tchouaméni, die ook werd gepubliceerd op de site. De clubleiding liet bovendien weten dat de schuldigen zijn geïdentificeerd en beloofde dat zij een stadionverbod krijgen.

De UEFA is een disciplinaire procedure tegen Sparta Praag begonnen wegens "discriminerend gedrag, beledigende spreekkoren en het gooien van voorwerpen naar een speler". Er is nog geen uitspraak gedaan.

De return is dinsdag om 20.00 uur in Frankrijk. Het Monaco van nieuweling Myron Boadu verdedigt in eigen huis een 2-0-voorsprong. De winnaar gaat naar de play-offs, wat de laatste horde is naar het hoofdtoernooi van de Champions League.