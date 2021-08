Gertjan Verbeek heeft maandag zijn debuut als trainer van Almere City in de Keuken Kampioen Divisie niet weten op te luisteren met een zege. De Flevolanders gaven een voorsprong uit handen tegen Jong AZ (2-1). MVV won op zijn beurt bij de beloften van FC Utrecht.

De 59-jarige Verbeek verraste in juni door voor twee jaar te tekenen bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Almere, die afgelopen seizoen in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie verloor van de latere promovendus NEC.

De voormalige trainer van onder meer AZ, Feyenoord en FC Twente zag Almere City nog goed beginnen tegen Jong AZ. Na twintig minuten spelen werd een schot van Lance Duijvestijn in eigen doel gewerkt door Peer Koopmeiners (0-1).

Een kwartier voor tijd stortte Almere City volledig in en boog Jong AZ de achterstand om in een voorsprong. Richonell Margaret zorgde van dichtbij voor de gelijkmaker, waarna de achttienjarige Yusuf Barasi de beloften van trainer Maarten Martens de zege schonk. Martens speelde onder trainer Verbeek nog in de hoofdmacht van AZ.

Darije Kalezic vertrok bij MVV omdat de trainersklus in Maastricht te veel energie vergde. Darije Kalezic vertrok bij MVV omdat de trainersklus in Maastricht te veel energie vergde. Foto: Pro Shots

Kalezic verliest met Jong FC Utrecht van oude werkgever

Trainer Darije Kalezic wist met de beloften van FC Utrecht niet te winnen van zijn voormalige werkgever MVV. Jong FC Utrecht verloor met 0-1 in Stadion Galgenwaard, waar de wedstrijd werd gespeeld vanwege de verbouwing van sportcomplex Zoudenbalch.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Orhan Dzepar, die Jong FC Utrecht-doelman in de 37e minuut verraste met een schot van zo'n 25 meter. Grote kansen bleven daarna uit.

De 51-jarige Kalezic werkte afgelopen seizoen nog bij MVV. De coach van Servische komaf vond dat de trainersklus bij de roerige club uit Maastricht te veel energie vergde. Hij stapte daarop over naar Jong FC Utrecht. Bij MVV werd hij opgevolgd door Klaas Wels.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie