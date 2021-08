AZ heeft zich maandag versterkt met Aslak Fonn Witry. De Noorse rechtsback komt over van het Zweedse Djurgardens IF en is gehaald als vervanger van de vertrokken sterkhouder Jonas Svensson.

De 25-jarige Witry heeft een contract voor vijf jaar ondertekend in Alkmaar. Hij speelde twee jaar bij Djurgardens IF, waar hij in zijn debuutseizoen kampioen werd. Het is niet bekend hoeveel AZ voor hem betaalt.

"AZ staat heel goed bekend in Scandinavië", zegt Witry in het persbericht van AZ. "Ik heb geen moment getwijfeld om voor AZ te kiezen. Ik ben dan ook trots om vanaf vandaag deel uit te maken van de club. Voor mijn ontwikkeling is dit een perfecte stap."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij dat Wtiry bij AZ heeft getekend. "Met de komst van Aslak zijn alle posities in de verdediging weer kwalitatief dubbel bezet. Hij gaat de concurrentie aan met onze andere backs."

"Aslak is een speler die past in onze manier van spelen. Los van zijn verdedigende kwaliteiten, is hij ook sterk aan de bal en brengt hij aanvallende impulsen met zich mee. Hij heeft bewezen over scorend vermogen te beschikken, wat – zeker als vleugelverdediger- een extra wapen is."

Witry is na Sam Beukema, Vangelis Pavlidis en Bruno Martins Indi (definitief overgenomen van Stoke City) de vierde versterking voor AZ. De Alkmaarders zagen deze zomer sterkhouders Svensson (Adana Demirspor), Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco) en Marco Bizot (Stade Brest) vertrekken naar het buitenland, waardoor trainer Pascal Jansen moet bouwen aan een nieuw elftal.