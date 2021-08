Trainer Roger Schmidt eist dat de spelers van PSV niet te lang in de feeststemming blijven hangen na de klinkende zege op Ajax (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren verdedigen dinsdag een 3-0-voorsprong tegen FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League.

"We hadden helaas niet veel tijd om de winst te vieren", zei Schmidt maandag op zijn persconferentie in het Deense Herning. "We moeten weer door, maar niemand pakt de zege van ons af. Ons vizier moet nu volledig op de kwalificatie voor de Champions League."

Niet alleen zaterdag tegen Ajax, maar ook vorige week dinsdag in de heenwedstrijd tegen FC Midtjylland maakte PSV indruk met attractief voetbal en drie doelpunten. Daardoor zijn de Brabanders zo goed als zeker van een plaats in de play-offs van de Champions League, al wil Schmidt vooral dat zijn spelers met beide benen op de grond blijven staan.

"We weten dat onze tegenstander sterk is. Ze spelen met veel energie en we moeten er vanaf de eerste seconde klaar voor zijn. Maar natuurlijk heeft afgelopen zaterdag ons veel vertrouwen gegeven. Het laat zien dat we op de juiste weg zijn."

Davy Pröpper lijkt in de basis te gaan starten tegen FC Midtjylland. Davy Pröpper lijkt in de basis te gaan starten tegen FC Midtjylland. Foto: Pro Shots

Basisplaats gloort voor Pröpper

De kans is aannemelijk dat Davy Pröpper dinsdag aan de aftrap verschijnt voor de return tegen FC Midtjylland. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van het Engelse Brighton & Hove Albion en voorlopig bankzitter is in Eindhoven, zat tijdens de persconferentie naast Schmidt. Normaal gesproken staat de speler die op de bijeenkomst verschijnt in de basis.

Schmidt weigerde een tipje van de sluier op te lichten, al complimenteerde hij de 29-jarige spelmaker wel. "Hij heeft misschien nog niet vanaf de start gespeeld, maar Davy is wel een sleutelspeler voor mij, een topinvaller", citeerde het Eindhovens Dagblad. "Hij is er direct klaar voor als hij moet invallen en laat leiderschap zien. Als hij dinsdagavond start, dan verdient hij het."

FC Midtjylland-PSV begint dinsdag om 20.00 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Mocht PSV in de return in Denemarken niet in de problemen komen, dan neemt de ploeg van Schmidt het in de play-offs van de Champions League op tegen Benfica of Spartak Moskou. Benfica won het eerste duel met 2-0. De play-offs zijn de laatste horde naar het hoofdtoernooi van het miljoenenbal.