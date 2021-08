Erik ten Hag en Dick Advocaat hebben maandag een prijs gekregen voor hun werk als trainer. Ten Hag won de Rinus Michel Award voor zijn prestaties van het afgelopen seizoen met Ajax en Advocaat ontving de oeuvreprijs als waardering voor zijn gehele loopbaan. Henk de Jong werd benoemd tot beste trainer van de eerste divisie.

De 51-jarige Ten Hag won de trofee voor de derde keer in zijn loopbaan. In 2016 en 2019 mocht de trainer van Ajax de prijs ook al in ontvangst nemen. Hij troefde ditmaal Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta Rotterdam) en Thomas Letsch (Vitesse) af.

De trainer van de Amsterdammers pakte het afgelopen seizoen met Ajax de dubbel door zowel landskampioen te worden als de beker te winnen. In de titelstrijd was het verschil met nummer twee PSV maar liefst zestien punten. In de finale van de KNVB-beker won Ajax met 2-1 van Vitesse.

De prijs voor de beste trainer van het jaar, die sinds 2004 wordt uitgereikt, wordt beslist op basis van de stemmen van de trainers zelf. "Ik ben heel blij dat collega's mijn werk waarderen", zegt Ten Hag na zijn uitverkiezing.

"Ik bedank mijn staf en spelers dat ik deze prijs heb gewonnen. En ook bedank ik Ajax, dat zijn nek heeft uitgestoken om mij binnen te halen. Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) heeft mij de kans gegeven, daarbij gesteund door de voltallige selectie", vervolgde hij.

In mei zette Advocaat bij Feyenoord een punt achter zijn imposante loopbaan als clubcoach. Foto: Pro Shots

Advocaat krijgt oeuvreprijs

Advocaat, die deze zomer vertrok bij Feyenoord en nu aan de slag is gegaan als bondscoach van Irak, is de tiende trainer die de ouevreprijs in ontvangst mag nemen. Onder anderen Johan Cruijff, Leo Beenhakker en Foppe de Haan gingen hem voor.

De 73-jarige Advocaat wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse trainers aller tijden en leidde onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en AZ. Met PSV (1997), Rangers (1999 en 2000) en Zenit (2007) werd hij landskampioen. Met Zenit legde hij ook nog beslag op de UEFA Cup in 2008.

Cambuur-trainer De Jong werd benoemd tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. De 56-jarige coach promoveerde met de Friezen naar de Eredivisie.