VfL Wolfsburg-directeur Jörg Schmadtke baalt enorm van de inmiddels veelbesproken wisselfout in het bekerduel met Preussen Münster (1-3-zege). Het bestuurslid gaat echter niet over tot personele consequenties voor trainer Mark van Bommel.

Nadat Van Bommel zondag in de reguliere speeltijd - de stand was na negentig minuten 1-1 - al drie keer had gewisseld, bracht hij tijdens de verlenging nog eens drie spelers in. Bij de DFB-Pokal mogen clubs maar maximaal vijf keer wisselen, terwijl dat op het EK en bij Europese wedstrijden in geval van een verlenging wel zes keer mag.

"Dit is extreem vervelend, maar helaas kan het niet meer worden teruggedraaid. We zullen dit thema intern analyseren en ervoor zorgen dat zoiets in de toekomst niet nog eens gebeurt. Natuurlijk zijn we allemaal teleurgesteld", reageert Schmadtke maandag op de eigen site van de club.

"Maar we zijn ervan overtuigd dat we onze sportieve ontwikkeling kunnen vervolgen zonder personele consequenties aan deze vervelende situatie te verbinden", aldus de directeur, die al kan lachen om het voorval. "Gezien alle woede en frustratie hebben we kort overwogen alle betrokkenen aan te melden voor een cursus begrijpend lezen, maar na ampel beraad hebben we daarvan afgezien."

Het is nog onduidelijk of de zesde wissel gevolgen gaat hebben voor Wolfsburg. De kans bestaat dat de ploeg van Van Bommel door de blunder uit het bekertoernooi wordt gezet. Preussen Münster onderzoekt nog of de club een officieel protest gaat indienen.

Van Bommel, die sinds deze zomer de leiding over Wolfsburg heeft, beleefde allesbehalve een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vijf oefenduels op rij werden verloren. De ploeg begint zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VfL Bochum aan de Bundesliga.

