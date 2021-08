FC Barcelona-trainer Ronald Koeman kan de komende maanden niet beschikken over zomeraanwinst Sergio Agüero. De Argentijnse spits kampt met een kuitblessure en is ongeveer tien weken uitgeschakeld.

De 33-jarige Agüero, die afgelopen zomer transfervrij werd aangetrokken door Barcelona, heeft een scheurtje in een kuitspier van zijn rechterbeen. Eerder werd verwacht dat hij drie à vier weken aan de kant zou staan, maar de blessure blijkt erger dan aanvankelijk gedacht.

De Argentijn kwam deze zomer na tien jaar Manchester City transfervrij naar Barcelona, maar speelde nog geen minuut voor de Catalanen. Hij hoopte samen te spelen met landgenoot Lionel Messi, die echter na 21 jaar noodgedwongen vertrekt bij de club.

Spaanse media speculeren sindsdien dat Agüero onder zijn contract tot medio 2023 uit zou willen komen, maar Koeman ontkrachtte deze geruchten. "Het is een leugen dat hij zou willen vertrekken", vertelde de trainer aan Marca.

"Helaas is hij geblesseerd en moeten we wachten tot hij fit is. In dat opzicht heeft hij wel een stap achteruit gezet. Hij trainde mee en toonde met zijn kwaliteiten dat hij veel kan bijdragen aan ons team."

Meerdere blessures binnen selectie van Koeman

Agüero ontbrak zondag ook in de met 3-0-gewonnen wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus, evenals Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé en Ansu Fati.

De inzetbaarheid van De Jong voor de eerste wedstrijd van het seizoen is twijfelachtig. Fati is op de weg terug na een zware knieblessure en Dembélé staat naar verwachting nog enkele maanden aan de kant door een hamstringblessure.

De ploeg van Koeman begint het nieuwe seizoen zondag om 20.00 uur in Camp Nou tegen Real Sociedad.

