PSV is maandag met de van een schorsing teruggekeerde Olivier Boscagli afgereisd naar Denemarken voor de return tegen FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League.

Boscagli was vorige week geschorst voor de eerste ontmoeting met de Deense club in het Philips Stadion. PSV won dankzij doelpunten van Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo en verdedigt dinsdag in Herning een 3-0-voorsprong.

De Franse verdediger is een van de 22 spelers die trainer Roger Schmidt meeneemt naar Denemarken. De selectie is vrijwel identiek aan de groep die afgelopen zaterdag de Johan Cruijff Schaal won op bezoek bij Ajax (0-4). Alleen reservedoelman Vincent Müller vervangt Aron van Lare.

Bij een zege op Midtjylland heeft PSV nog één horde te nemen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In de play-offs wacht mogelijk een duel met Benfica of Spartak Moskou. De Portugese club won vorige week het uitduel met de ploeg van oud-Ajacied Quincy Promes en ex-PSV'er Jorrit Hendrix (0-2).

Het duel tussen Midtjylland en PSV begint dinsdag om 20.00 uur in de MCH Arena en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin.