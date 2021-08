Björn Kuipers heeft de fluit die hij zaterdag gebruikte in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV maandag aangeboden op een veilingsite voor het goede doel. De opbrengsten van het fluitje gaan naar Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis is een doel dat Kuipers nauw aan het hart ligt. De dochter van de Oldenzaler heeft in het verleden hulp gehad van de specialisten van het kinderziekenhuis.

"We zijn erg dankbaar voor wat ze hebben gedaan voor onze dochter", vertelde de scheidsrechter in gesprek met De 538 Ochtendshow over het goede doel van de veiling. Het fluitje van Kuipers blijkt gewild: op het moment van schrijven staat het hoogste bod op 2.200 euro.

Als je het winnende bod doet, krijg je een fluit die Kuipers over de hele wereld heeft gebruikt. "Hij is mee geweest naar het Europees kampioenschap in 2016, het wereldkampioenschap in 2018 en de finale van het EK van dit jaar."

Kuipers floot zaterdag in de Johan Cruijff ArenA zijn laatste duel in het betaald voetbal. PSV won met 0-4 in Amsterdam. De arbiter, die in zijn carrière onder meer op vijf eindtoernooien floot en de Champions League-finale van 2014 leidde, deelde in zijn laatste optreden een rode kaart uit aan Ajacied Nicolás Tagliafico.

Bieden op het fluitje van de 48-jarige Kuipers kan nog tot en met vrijdagochtend.