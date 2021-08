Trainer Ronald Koeman denkt dat FC Barcelona zo goed als klaar is voor het nieuwe seizoen. De Nederlander betreurt het noodgedwongen vertrek van Lionel Messi, maar hoopt dat zijn spelers nu een hechter collectief gaan vormen.

De 33-jarige Messi gaf eerder op zondag in de aanwezigheid van de spelers een persconferentie, waarop hij geëmotioneerd zijn afscheid aankondigde. De Argentijn wilde bij FC Barcelona blijven, maar de noodlijdende Catalanen kunnen hem door de schuldenlast en de strikte financiële regels van La Liga niet vastleggen.

"Voor de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers dat het weliswaar een erg emotionele dag is vanwege het afscheid van 'Leo', maar dat we profs zijn en dat we het beste voor de club willen. We moeten deze bladzijde nu omslaan en laten zien dat we als team goed zijn. Dan kunnen we een mooi seizoen draaien", zei Koeman volgens Mundo Deportivo na de oefenwedstrijd tegen Juventus (3-0-winst).

In de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Messi maakte FC Barcelona een goede indruk. Memphis Depay zorgde na drie minuten al voor de 1-0 in Estadi Johan Cruyff en leverde niet lang daarna de assist bij de tweede treffer, die op naam kwam van Martin Braithwaite. Riqui Puig maakte er in de slotfase ook nog 3-0 van.

"Aanvallend lieten we veel goede dingen zien. Er waren ook wat momenten dat we de controle verloren door balverlies op het middenveld, maar Neto (de doelman, red.) was fenomenaal", zei Koeman. "Het team is bijna klaar voor de start van het seizoen. Dit was een goede oefenwedstrijd, maar volgende week wordt het pas echt serieus."

FC Barcelona begint het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Het is nog niet duidelijk of Frenkie de Jong die wedstrijd zal halen. De middenvelder liep afgelopen week in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (2-1-verlies) een spierblessure op en deed zondag niet mee tegen Juventus.

Memphis Depay was met een doelpunt en een assist opnieuw belangrijk voor FC Barcelona. Foto: Getty Images

