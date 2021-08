Middenvelder Valentin Rongier van Olympique Marseille is zondag tijdens de met 2-3 gewonnen derby tegen Montpellier bekogeld met een fles door een supporter van de thuisploeg. Het duel in de Ligue 1 werd daarom zo'n tien minuten onderbroken.

Het incident gebeurde in de slotfase, enkele minuten nadat Dimitri Payet Marseille op een 2-3-voorsprong had gebracht. Verschillende fans van Montpellier gooiden voorwerpen op het veld bij een corner voor de thuisploeg.

Rongier werd daarbij geraakt door een fles en hield daar een bebloed gezicht aan over. De Fransman, die op de reservebank zat, moest zich in de catacomben laten behandelen.

Scheidsrechter Jérémy Pignard legde de wedstrijd vervolgens stil. Nadat de supporters van Montpellier tot bedaren waren gebracht en de fan die Rongier had verwond uit het stadion was verwijderd, werd de wedstrijd hervat. In het restant gaf Marseille de overwinning niet meer weg.

Dimitri Payet scoorde tweemaal voor Olympique Marseille. Foto: AFP

Voor het eerst in zeven maanden weer publiek in Ligue 1

Het flesincident overschaduwde een verder attractieve wedstrijd. Montpellier leidde bij rust met 2-0 door doelpunten van Luan Peres en Gaëtan Laborde, maar in de tweede helft knokte Marseille zich terug. Cengiz Ünder luisterde zijn debuut op met een treffer, waarna Payet de achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten omdraaide in een voorsprong.

Marseille werd zo een van de vier ploegen die tot winst kwamen in de eerste speelronde van het Ligue 1-seizoen. Ook onder meer Paris Saint-Germain slaagde daar dit weekend in. PSG won zaterdag bij het debuut van Georginio Wijnaldum met 1-2 bij Troyes.

Het was de eerste keer in zeven maanden dat er weer publiek bij de wedstrijden in de Franse competitie welkom was. Door de coronacrisis bleven de stadions ook in Frankrijk langdurig gesloten voor toeschouwers.

