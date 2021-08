Memphis Depay heeft FC Barcelona zondag aan een overwinning geholpen in het laatste duel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in La Liga. De aanvaller was goed voor een doelpunt en een assist in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Juventus.

Memphis opende de score in Estadi Johan Cruyff al in de derde minuut en maakte zo de eerste goal voor Barcelona sinds het vertrek van Lionel Messi. De Oranje-international kreeg de bal mee van Yusuf Demir en liet Juventus-doelman Wojciech Szczesny kansloos.

Voor de 27-jarige Memphis was het al zijn derde treffer voor de ploeg van coach Ronald Koeman. Eerder in de voorbereiding scoorde hij ook tegen VfB Stuttgart (0-3-zege) en Girona (3-1-zege).

Twaalf minuten na rust leverde Memphis tegen Juventus ook de assist op de 2-0 van Martin Braithwaite. De Deense spits kopte raak uit een hoekschop van de Nederlander. In blessuretijd breidde invaller Riqui Puig de marge verder uit.

Memphis maakte de negentig minuten vol voor Barcelona, waar Frenkie de Jong ontbrak door een blessure. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij Juventus.

Martin Braithwaite bedankt Memphis Depay voor diens assist bij de 2-0. Martin Braithwaite bedankt Memphis Depay voor diens assist bij de 2-0. Foto: AFP

Barcelona verovert Trofeu Joan Gamper

Voor de overwinning op Juventus kreeg Barcelona de Trofeu Joan Gamper. Daarvoor nodigen de Catalanen elk jaar een bekende buitenlandse tegenstander uit, al zat dat er vorig jaar niet in en werd er tegen Elche (1-0-zege) gespeeld.

Barcelona begint volgende week aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Voor Juventus gaat het nieuwe seizoen in de Serie A een week later van start met een uitwedstrijd tegen Udinese.