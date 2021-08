Feyenoord-coach Arne Slot moet na afloop van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen Atlético Madrid vooral lachen om de duw van collega Diego Simeone. De 42-jarige trainer kreeg na het laatste fluitsignaal een duw van de Argentijn.

"Ik wilde hem een hand geven, maar dat wilde hij niet en daar moest ik om lachen. Als er niemand bij had gestaan, was het een nog groter probleem voor mij geweest", grapte Slot bij ESPN. "Of er een beetje angst in mijn ogen stond? Nou, ik zou hem niet graag 1-op-1 tegenkomen. Ik ben niet zo'n vechter."

Simeone was woedend op scheidsrechter Dennis Higler, die de winnende treffer van Naoufal Bannis goedkeurde. Volgens de coach van Atlético Madrid stond de jonge aanvaller van Feyenoord buitenspel. Hij verliet tierend het veld en gaf Slot een stevige duw tegen diens borst, waarna omstanders hem in bedwang hielden.

"Ik vond het een licht overtrokken reactie", zei Slot over de duw. "Maar ik zei tegen de spelers ook al dat we hier ook iets van kunnen leren. Namelijk dat ze onder geen enkele omstandigheid willen verliezen, zelfs niet in een oefenwedstrijd als het in hun beleving buitenspel is."

Atlético-coach Diego Simeone haalt na het oefenduel met Feyenoord verhaal bij scheidsrechter Dennis Higler. Atlético-coach Diego Simeone haalt na het oefenduel met Feyenoord verhaal bij scheidsrechter Dennis Higler. Foto: AP

'In de eerste helft hebben we goed gespeeld'

Het duel met Atlético was de laatste in de voorbereiding op het Eredivisie-seizoen voor Feyenoord. De Rotterdammers kwamen op voorsprong via Bryan Linssen, waarna Atlético met tien man verder moest door een rode kaart voor Yannick Carrasco wegens natrappen. In de slotfase bracht Ángel Correa de Spanjaarden langszij, maar in blessuretijd bezorgde Bannis de thuisploeg alsnog de zege.

"In de eerste helft hebben we goed gespeeld", concludeerde Slot. "We kregen wel veel kansen tegen uit standaardsituaties, maar we scoren er ook uit eentje."

"In deze fase weten we dat het op sommige momenten niet even goed is, maar het is heel fijn dat we een vervolg hebben kunnen geven aan donderdag (0-3-zege op FC Luzern in Conference League, red.) en dat we het Atlético zo lastig hebben gemaakt dat we winnen."

Feyenoord speelt komende donderdag in De Kuip de return tegen Luzern in de derde voorronde van de Conference League. Drie dagen later begint de ploeg van Slot aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Willem II.