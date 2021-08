Feyenoord heeft de seizoensvoorbereiding zondag uitstekend afgesloten met een 2-1-zege op Atlético Madrid. Naoufal Bannis maakte in de slotseconden het winnende doelpunt tegen de Spaanse kampioen, in een wedstrijd waarbij de gemoederen soms hoog opliepen.

Het fraaie openingsdoelpunt viel in de achttiende minuut en kwam op naam van Bryan Linssen. De Feyenoord-aanvaller was het eindstation na een aanval die voortkwam uit een slim genomen corner.

Op slag van rust sloeg de vlam in de pan, toen Yannick Carrasco natrapte bij Tyrell Malacia, Orkun Kökçü verhaal kwam halen en er een flink opstootje volgde. Het natrappen kostte Carrasco een rode kaart.

Niet alleen voor, maar ook na rust was amper te merken dat het om een oefenwedstrijd ging. Feyenoord, dat werd gesteund door duizenden fanatieke supporters, ging er vol voor en er werden flinke duels uitgevochten.

Feyenoord was ook na veel wissels gevaarlijker dan Atlético, maar kreeg in de slotfase de gelijkmaker van Ángel Correa om de oren. Daar leek het bij te blijven, tot Bannis in de slotseconden bij de allerlaatste aanval alsnog scoorde.

Ook na het laatste fluitsignaal was het nog even onvriendelijk op het veld. Atlético-coach Diego Simeone richtte zich woedend tot scheidsrechter Dennis Higler - hij vond dat de 2-1 niet had mogen tellen - en gaf Slot in het tumult een duw.

Het ging er op slag van rust even fel aan toe in De Kuip. Foto: ANP

Feyenoord wisselvallig in oefenserie

De zege betekende voor Feyenoord het einde van een oefenreeks met wisselende resultaten. Er werd verder gewonnen van AEK (3-1), FC Zürich (1-0) en Werder Bremen (2-1), met 1-1 gelijkgespeeld tegen zowel KAA Gent als ADO Den Haag en verloren van Young Boys (0-2) en PAOK (1-2).

Het Europese seizoen begon voor Feyenoord vorige maand al met het gewonnen tweeluik met het Kosovaarse FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. Afgelopen week werd FC Luzern in de derde voorronde met 0-3 verslagen en komende donderdag volgt de return.

De eerste Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord is drie dagen later, wanneer de vijftienvoudig landskampioen op bezoek gaat bij Willem II.