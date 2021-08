Mark van Bommel wordt mogelijk uit de DFB-Pokal gezet met VfL Wolfsburg. De coach voerde zondag tijdens het gewonnen duel met vierdeklasser Preußen Münster (1-3) zes wissels door, terwijl er maar vijf zijn toegestaan.

Nadat Van Bommel in de reguliere speeltijd - de stand was na negentig minuten 1-1 - al drie keer had gewisseld, bracht hij tijdens de verlenging nog eens drie spelers in. Volgens Kicker werd de fout direct na het duel opgemerkt en is deze gerapporteerd door de scheidsrechter.

Als Münster protest aantekent, kan dat tot een bekeruitsluiting van Wolfsburg leiden. "We zullen dit intern bespreken en beslissen dan of we actie ondernemen", zei Münster-directeur Peter Niemeyer, die in het verleden voor FC Twente speelde.

Naar verluidt vroegen Van Bommel en zijn staf vlak voor het doorvoeren van de zesde wissel herhaaldelijk aan de vierde official of ze in hun recht stonden en werd het ze niet verboden.

Wout Weghorst was de gevierde man bij de 1-2. Wout Weghorst was de gevierde man bij de 1-2. Foto: Getty Images

Weghorst maakte belangrijke goal in Münster

Mede dankzij een rake kopbal van basisspeler Wout Weghorst in de 103e minuut was Wolfsburg ontsnapt aan een blamage. In het restant van de verlenging had Ridle Baku voor de beslissing gezorgd.

Wolfsburg domineerde vrijwel de hele wedstrijd, maar kwam lange tijd niet tot scoren. De thuisploeg deed dat een kwartier voor tijd wél; Marcel Hoffmeier maakte de verrassende openingstreffer. Josip Brekalo sleepte er in de negentigste minuut een verlenging uit voor de bezoekers.

Van Bommel, die sinds deze zomer de leiding heeft over Wolfsburg, beleefde allesbehalve een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er werden vijf oefenduels op rij verloren. In de DFB-Pokal bleef de oud-trainer van PSV een nieuwe nederlaag bespaard.

Wolfsburg begint zaterdag aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VfL Bochum. Vorig seizoen eindigden 'Die Wölfe' als vierde en verzekerden ze zich van een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.