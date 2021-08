Trainer Mark van Bommel is zondag met VfL Wolfsburg ontsnapt aan uitschakeling in de eerste ronde van de DFB-Pokal. De Bundesliga-club wist vierdeklasser Preußen Münster pas in de verlenging van zich af te schudden: 1-3.

De bevrijdende treffer voor Wolfsburg werd in de 103e minuut met het hoofd gemaakt door Wout Weghorst, die een basisplaats had gekregen van de 44-jarige Van Bommel. In het restant van de verlenging zorgde Ridle Baku voor de beslissing.

Wolfsburg domineerde vrijwel de hele wedstrijd in Münster, maar kwam lange tijd niet tot scoren. De thuisploeg deed dat een kwartier voor tijd wel; Marcel Hoffmeier maakte de verrassende openingstreffer. Josip Brekalo sleepte er in de negentigste minuut een verlenging uit voor de bezoekers.

Van Bommel, die sinds deze zomer de leiding heeft over Wolfsburg, kende allesbehalve een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er werden vijf oefenduels op rij verloren. In de DFB-Pokal bleef de oud-trainer van PSV een nieuwe nederlaag bespaard.

Wolfsburg begint zaterdag aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VfL Bochum. Vorig seizoen eindigden 'Die Wölfe' als vierde en verzekerden ze zich van een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.