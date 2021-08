Justin Kluivert en Pablo Rosario hebben zondag bij hun debuut voor OGC Nice in de Ligue 1 teleurstellend gelijkgespeeld tegen Stade Reims. In Nice eindigde het eerste duel van het seizoen in een doelpuntloos gelijkspel.

Kluivert en Rosario stonden beiden aan de aftrap bij Nice, maar het tweetal kon puntenverlies tegen de nummer veertien van vorig seizoen niet voorkomen. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen in een zeer pover duel.

Geheel verrassend was het doelpuntloze gelijkspel niet, want de laatste twee keer dat beide ploegen elkaar troffen, eindigde het duel in 0-0. Op basis van tal van zomeraankopen en de komst van succestrainer Christophe Galtier is één punt vooral voor Nice een tegenvallende start van het seizoen.

Het duel had een hoog ex-Eredivisie-gehalte, want naast Kluivert en Rosario kwam oud-Ajacied Kasper Dolberg binnen de lijnen en stond Kaj Sierhuis aan de aftrap namens Stade Reims. Calvin Stengs liep in de voorbereiding op de start van het seizoen een dijbeenblessure op en zat niet bij de Nice-selectie.

Zaterdag begon het nieuwe Ligue 1-seizoen al teleurstellend voor trainer Peter Bosz, die met Olympique Lyon niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen Stade Brest. Bij Brest debuteerde de van AZ overgekomen keeper Marco Bizot.

Later op de dag komt regerend landskampioen Lille OSC in actie. De ploeg van trainer Jocelyn Gourvennec gaat met Sven Botman in de basis op bezoek bij FC Metz.

