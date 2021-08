Het gedegradeerde ADO Den Haag is zondag goed begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. ADO won in eigen huis van Jong Ajax (2-0). VVV-Venlo verspeelde in de blessuretijd de zege op NAC Breda.

Amar Catic opende vlak na rust de score voor ADO met een schot in de verre hoek van Jong Ajax-doelman Jay Gorter, waarna de ingevallen nieuweling Thomas Verheydt met een rake kopbal in de slotfase het duel in het Cars Jeans Stadion besliste. In de blessuretijd miste Victor Jensen nog voor een leeg doel nadat hij de bal van ADO-keeper Luuk Koopmans had afgesnoept bij een uittrap. Bij Jong Ajax debuteerde oud-international John Heitinga als trainer.

ADO Den Haag degradeerde vorig seizoen als hekkensluiter roemloos uit de Eredivisie. Het was voor de club uit Den Haag de eerste degradatie sinds 2007. Toen keerde de tweevoudig landskampioen een seizoen later terug op het hoogste niveau.

ADO verkeert momenteel in financiële nood. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar nadat de huidige grootaandeelhouder United Vansen Sports (UVS) van Wang Hui had geweigerd de schulden van enkele miljoenen euro's weg te werken. Daarop startte ADO een procedure om de Chinese eigenaar af te zetten.

De clubleiding sprak met twee gegadigden om de aandelen van UVS over te nemen: Vanad (Ad Nederlof) en Het Haags Collectief (Ed Maas, Jeroen Lentze en Martin Jol). Met beide partijen wist de club geen overeenstemming te bereiken.

NAC Breda redde in de slotfase een punt tegen VVV-Venlo.

VVV speelt gelijk ondanks bizar eigen doelpunt

Het eveneens gedegradeerde VVV-Venlo verspeelde in de blessuretijd de zege op NAC. Na een 2-1-voorsprong voor de Limburgers werd het 2-2 in de topper in Venlo. VVV en NAC zullen naar verwachting meestrijden om de promotieplekken in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC ging nog aan de leiding in Stadion De Koel door een doelpunt van Ralf Seuntjens, die deze zomer de veelbesproken overstap van De Graafschap naar de Keuken Kampioen Divisie-club uit Breda maakte. Nog voor rust kwam VVV op gelijke hoogte via Brian Koglin.

In de 58e minuut was de voorsprong voor de thuisploeg een feit en daarbij werd de ploeg van trainer Jos Luhukay geholpen door NAC. Colin Rösler tikte een voorzet van Yahcuroo Roemer met de binnenkant van zijn voet achter Nick Olij. In de blessuretijd redde invaller Boris van Schuppen met de 2-2 een punt voor NAC, waarna het nog bijna 2-3 werd.

Net als ADO degradeerde VVV afgelopen seizoen rechtstreeks uit de Eredivisie. Vrijdag morste het eveneens gedegradeerde FC Emmen ook al punten bij de competitiestart tegen Telstar (1-1).

