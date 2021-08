Lionel Messi heeft zondag op zijn speciaal belegde persconferentie bij FC Barcelona bevestigd dat hij in gesprek is met Paris Saint-Germain. De Argentijn is transfervrij nu hij na 21 jaar noodgedwongen moet vertrekken bij de Spaanse grootmacht.

"Paris Saint-Germain is inderdaad een van de opties", bevestigde de 34-jarige Messi de geruchten over een mogelijke overgang naar Parijs. "Maar op dit moment heb ik nog niets getekend. Ik heb een hoop belletjes gekregen nadat FC Barcelona mijn vertrek had aangekondigd. We praten over de aanbiedingen. Alles ligt nog open. Ik wil blijven spelen op het hoogste niveau en om de prijzen."

Sinds zijn aangekondigde vertrek bij FC Barcelona wordt Paris Saint-Germain door verschillende Spaanse en Franse media genoemd als de nieuwe bestemming van Messi. Volgens het Franse RMC Sport en de sportkrant L'Équipe zou hij al zijn jawoord aan de Franse topclub hebben gegeven voor een tweejarig contract. De Argentijn zou bij PSG zo'n 40 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

L'Équipe meldde zondagmiddag dat Messi na zijn persconferentie in Camp Nou naar Parijs vliegt om een medische keuring te ondergaan en de overgang naar Paris Saint-Germain af te ronden. Hij zou na het weekend al gepresenteerd worden in de Franse hoofdstad.

35 Messi barst in huilen uit tijdens persconferentie over vertrek

Messi vertrekt door salarisregels

Messi moet na 21 jaar vertrekken bij FC Barcelona omdat de club niet kan voldoen aan de salarisregels van de Spaanse competitie La Liga. De Argentijn, die naar verluidt 70 miljoen euro verdiende bij FC Barcelona, bereikte wel een akkoord met 'Barça' over een nieuw contract, maar daar stak La Liga een stokje voor. FC Barcelona is door de coronacrisis veel inkomsten misgelopen en mag daardoor minder uitgeven aan salarissen.

Aangezien het oude contract van Messi bij Barcelona op 1 juli afliep, is hij nu transfervrij. PSG-trainer Mauricio Pochettino zei vrijdag op een persconferentie al dat hij de zesvoudig winnaar van de Ballon d'Or een "interessante speler" vond, waarmee hij ruimte voor speculatie liet. Manchester City-manager Josep Guardiola veegde een hereniging in Engeland gelijk van tafel.

Als Messi daadwerkelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt, wordt hij in Parijs herenigd met Neymar. De Braziliaanse aanvaller speelde van 2013 tot 2017 samen met de Argentijnse aanvoerder bij Barcelona. Daarna maakte Neymar voor 222 miljoen euro de overstap naar PSG.