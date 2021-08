Lionel Messi kan niet geloven dat hij deze zomer vertrekt bij FC Barcelona. De Argentijn nam zondag zwaar geëmotioneerd afscheid van de Spaanse club. Messi zou op het punt staan zijn loopbaan te vervolgen bij Paris Saint-Germain.

"Ik heb veel moeten nadenken de laatste dagen. Dit is zo moeilijk voor mij, na al die jaren. Ik ben hier niet klaar voor. Ik en mijn familie waren ervan overtuigd dat we hier zouden blijven, dit is ons thuis", zei Messi zondag op een speciale persconferentie in Camp Nou.

"De tijd hier in Barcelona is geweldig geweest. Ik wilde graag blijven en dat was ook het plan, maar vandaag moet ik vaarwel zeggen tegen mijn hele leven hier. Ik had me mijn afscheid anders voorgesteld, in een vol stadion met publiek. Vorig jaar wilde ik niet blijven, maar nu wel en nu kan het niet meer."

FC Barcelona meldde donderdag dat Messi na 21 jaar vertrekt bij de club. Beide partijen wilden wel met elkaar door, maar door de financiële situatie van de Catalanen en de reglementen van de Spaanse competitie La Liga lukte het niet om de onderhandelingen over een nieuw contract tot een goed einde te brengen.

"Ik ben zo dankbaar voor alle liefde die ik hier heb gekregen. Ik heb hier geweldige dingen meegemaakt, ook een paar slechte. Dit is de beste club van de wereld. Ik had nooit gedacht dat dit moment zou aanbreken", vervolgde Messi in een zaal vol met pers en oud-ploeggenoten, waaronder Frenkie de Jong.

De 34-jarige Messi kreeg aan het einde van zijn toespraak een staande ovatie vanuit de zaal.

35 Messi barst in huilen uit tijdens persconferentie over vertrek

Messi goed voor 34 prijzen en 672 doelpunten

Messi tekende in 2000 als dertienjarige zijn eerste contract bij Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. Hij heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële goals de topscorer aller tijden van Barcelona en is hij de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778.

Messi pakte in totaal 34 prijzen met Barcelona. Hij werd tien keer landskampioen en won vier keer de Champions League met de club. Daarnaast veroverde hij met 'Barça' zowel de Spaanse beker als de Spaanse supercup zeven keer en won hij zowel de Europese Super Cup als het WK voor clubs drie keer.

Het vertrek van Messi is een stevige domper voor trainer Ronald Koeman. De Nederlandse coach zag dat de club zich eerder deze zomer wel versterkte met onder anderen Memphis Depay en Sergio Agüero, die beiden transfervrij overkwamen.