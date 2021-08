Trainer Roger Schmidt vindt niet dat de galavoorstelling van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een signaal is naar Ajax voor de titelstrijd in de Eredivisie. Wel ziet de Duitse coach dat de Eindhovenaren een stuk verder zijn dan vorig seizoen.

"We hebben een finale gewonnen. Dat is het", aldus Schmidt na afloop van de vernederende 0-4-zege op Ajax in de Johan Cruijff ArenA op zijn persconferentie. "Dit is een nieuw seizoen. Wij speelden goed, het was ook niet zo dat Ajax slecht was."

"Het verschil tussen Ajax en ons zat hem vorig seizoen niet in de onderlinge ontmoetingen, maar in de 32 andere wedstrijden. We moeten dit seizoen laten zien dat we gegroeid zijn. En dat is geen garantie na vandaag."

"We hebben vorig jaar ook goede wedstrijden tegen Ajax afgeleverd, maar niet de resultaten", vervolgde Schmidt, die met PSV vorig seizoen in de Eredivisie twee keer gelijkspeelde tegen Ajax (1-1 en 2-2). "En we haalden dit niveau zeker niet altijd. We zijn nu betrouwbaarder en de spirit in de ploeg is een stuk beter. Dat is het grootste verschil."

"Het is dus een stukje ontwikkeling, maar vooral de houding. Die is beter. Die instelling, dat is ook een vorm van ontwikkeling. Daar moet je aan werken met elkaar. Ze moeten begrijpen dat individueel uitblinken alleen kan in teamverband. Ze moeten zich realiseren dat het loont om te investeren in het team."

PSV legde met de Johan Cruijff Schaal voor het eerst sinds 2018 beslag op een hoofdprijs. Foto: ANP

'Dit geeft zelfvertrouwen en motivatie'

PSV maakte zaterdag in de Johan Cruijff ArenA indruk tegen Ajax en leidde binnen het half uur al met 0-2 door twee doelpunten van Noni Madueke. Na de rode kaart voor Nicolás Tagliafico vlak voor rust was de wedstrijd zo goed als gelopen. Mario Götze en Yorbe Vertessen tilden de score in de slotfase nog naar een pijnlijke 0-4, waardoor PSV de eerste prijs sinds de landstitel in 2018 veroverde.

"We hebben vertrouwen getankt en we zijn trots", aldus Schmidt. "Zeker voor deze jonge jongens is het goed. Er waren veel spelers voor wie het de eerste prijs uit hun loopbaan was. Daarom geeft dit zelfvertrouwen en motivatie."

"We hebben hard gewerkt in de voorbereiding. Ik heb vanavond, net als in de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League, een ploeg gezien die er echt álles aan deed om te winnen. Daar hebben we de beloning voor gekregen."