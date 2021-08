Erik ten Hag vindt dat de pijnlijke 0-4-nederlaag van Ajax tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal heeft laten zien dat zijn ploeg nog niet topfit is. De coach baalt ook van de rode kaart die Nicolás Tagliafico voor rust bij een 0-2-stand kreeg.

"Bij de tweede goal sloot de verdediging niet goed aan, dan wordt je kwetsbaar. Daar moeten we aan werken. Het heeft ook te maken met fysiek. We zijn er nog niet klaar voor", zei Ten Hag bij ESPN.

De Ajax-coach had tijdens de voorbereiding op het seizoen lang niet de beschikking over zijn complete selectie, omdat een aantal internationals pas later aansloot. Een van hen was Davy Klaassen, die tegen PSV - voor Ajax pas de eerste officiële wedstrijd van het seizoen - in de rust werd gewisseld.

"Hij was een van de spelers die er fysiek nog niet helemaal klaar voor waren. Maar we moesten na de rode kaart ook iets repareren op links. Daarom heb ik hem gewisseld voor Devyne Rensch", aldus Ten Hag.

"Na de rode kaart hebben we alles geprobeerd om het met tien man om te draaien. Bij een aansluitingstreffer had PSV misschien kunnen wankelen en slappe knieën kunnen krijgen. Daarna werd het ook nog 3-0, maar dat was niet de verhouding."

Nicolás Tagliafico druipt af na zijn rode kaart. Nicolás Tagliafico druipt af na zijn rode kaart. Foto: Pro Shots

Blind: 'Madueke maakte het verschil'

Ook Blind baalde van de rode kaart van Tagliafico. Hij zag dat arbiter Björn Kuipers aanvankelijk geel wilde geven. "Dat was het breekpunt. Ik hoorde dat Nico met vuur speelde, al voelt de VAR ook niet de emotie en de sfeer in het stadion", zei hij daarover.

"In de eerste helft speelden we niet slecht. Aan de bal waren we redelijk sterk en de gelijkmaker werd nipt afgekeurd. Dat zat even niet mee. We kregen twee keer een tegendoelpunt door individuele kwaliteit."

Blind vond dat tegen de verhouding in. "Wij waren beter in het veldspel. We hadden het niet onder controle, want we stonden met 2-0 achter, maar we speelden niet slecht. Na de rode kaart werd het lastig. Madueke maakte het verschil vandaag."

PSV won de Johan Cruijff Schaal voor de twaalfde keer in de clubhistorie. Ajax, dat in tegenstelling tot de Eindhovenaren pas de eerste officiële wedstrijd van het seizoen speelde, begint het Eredivisie-seizoen over een week tegen NEC.