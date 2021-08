PSV-aanvoerder Marco van Ginkel was zaterdagavond vol lof over ploeggenoot Noni Madueke. De negentienjarige Engelsman maakte de eerste twee treffers bij de 0-4-zege op Ajax in de Johan Cruijff Schaal.

"Madueke is heel goed begonnen aan het seizoen, al heeft hij vorig seizoen ook al mooie momenten laten zien", zei Van Ginkel in een eerste reactie tegen ESPN.

Madueke scoorde in dit prille seizoen al tegen Galatasaray en FC Midtjylland in de voorronde van de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA zorgde hij met treffers in de 2e en 29e minuut voor de voortijdige beslissing.

"Hij wordt steeds volwassener en gaat nu ook wedstrijden beslissen. Het is alleen maar genieten dat hij bij ons speelt", zei Van Ginkel.

Madueke wil met PSV de Champions League in

"Misschien was dit een van mijn beste wedstrijden", zei Madueke zelf. "Ik ben blij dat ik het verschil kon maken, maar we hebben het als collectief gewoon goed gedaan."

Bij zijn eerste treffer glipte Madueke op snelheid binnendoor bij Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, bij het tweede doelpunt toonde hij aan ook buitenom te kunnen passeren.

"Ik probeer zowel buitenom als binnendoor te gaan. Als ik aan de bal ben, moeten verdedigers maar raden welke kant ik op ga", aldus Madueke, die al enige tijd in verband wordt gebracht met Engelse topclubs.

"Mijn focus is nu op PSV. We willen ons kwalificeren voor de Champions League", zei de rechtsbuiten over de interesse.

Van Ginkel krijgt een kopstoot op de borst van Tagliafico, die even later rood krijgt voor een eerdere overtreding. Foto: ANP

PSV had het even moeilijk na vroege 0-1

Nadat Maduekes directe tegenstander Tagliafico nog voor rust met rood van het veld moest na een charge op André Ramalho, speelde PSV een gewonnen wedstrijd. Via invaller Yorbe Verstessen en Mario Götze liepen de Eindhovenaren na rust uit naar 0-4.

Van Ginkel wilde niet al veel waarde hechten aan de hoge uitslag. "Een groot gedeelte van de wedstrijd hebben we tegen tien man gespeeld. We begonnen goed met die snelle de 0-1. Daarna hadden we het lastig en hadden we geluk dat de VAR de gelijkmaker van Ajax afkeurde."

"Na de 0-2 was het wel klaar", zei de middenvelder, die zelf na rust twee grote kansen liet liggen. "Maar al met al ben ik heel tevreden."

Dinsdag komt PSV alweer in actie, tegen FC Midtjylland. De Eindhovenaren verdedigen in Denemarken een 0-3-voorsprong in de derde voorronde van de Champions League. Zaterdag begint de Eredivisie voor de ploeg van coach Roger Schmidt met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.