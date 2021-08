PSV heeft zaterdag met een klinkende overwinning op Ajax voor de twaalfde keer in de historie de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De Eindhovenaren waren in een vooral voor rust zeer vermakelijke wedstrijd met 0-4 te sterk voor de landskampioen, die ruim een helft met tien man speelde.

Het was bij rust al 0-2 door twee doelpunten van Noni Madueke, die een plaag was voor de verdediging van Ajax. Tot twee keer toe trok hij vanaf rechts naar binnen en liet hij keeper Remko Pasveer, die de niet fitte Maarten Stekelenburg verving, kansloos.

Nog in de eerste helft werden de problemen voor Ajax in de bij tij en wijle verhitte wedstrijd groter, toen Nicolás Tagliafico een duel met twee PSV'ers spijkerhard inging. Hij kreeg rood van scheidsrechter Björn Kuipers, die de laatste wedstrijd uit zijn imposante loopbaan floot.

Na rust ebde het geloof weg bij Ajax, dat werd gesteund door 25.000 fans, en bepaalden invaller Yorbe Vertessen en Mario Götze in de slotfase de eindstand namens PSV. De Eindhovenaren pakten de eerste prijs in drie jaar.

Na twee overtuigende overwinningen op Galatasaray en één op FC Midtjylland in de Champions League-voorrondes boekte PSV opnieuw een soevereine zege in het nog prille seizoen. De ploeg van coach Roger Schmidt hoopt dinsdag in de return tegen Midtjylland een plek in de play-offs van de Champions League veilig te stellen.

Voor Ajax was de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal het eerste officiële duel van het seizoen. De Amsterdammers spelen over exact een week thuis tegen NEC in de eerste Eredivisie-speelronde. PSV gaat dan op bezoek bij Heracles Almelo.

Noni Madueke was met twee doelpunten de absolute uitblinker bij PSV. Noni Madueke was met twee doelpunten de absolute uitblinker bij PSV. Foto: Pro Shots

Fans zien voor rust veel gebeuren in ArenA

Voor het oog van de duizenden toeschouwers was het zaterdag al heel snel raak in de Arena. Nadat Cody Gakpo keeper Pasveer al had getest, had de Ajax-defensie in de tweede minuut geen antwoord op Madueke, die naar binnen kwam en raak schoot.

Gesterkt door het Amsterdamse publiek ging Ajax vol voor de gelijkmaker en die was al snel dichtbij, toen basisdebutant Steven Berghuis een vrije kopkans kreeg en de bal via doelman Joël Drommel tegen de lat zag belanden.

Nog binnen het kwartier scoorde Sébastien Haller wél na een zeer fraai uitgespeelde Ajax-aanval, maar het gejuich in de ArenA verstomde toen de VAR constateerde dat aangever Dusan Tadic nipt buitenspel had gestaan.

De gelijkmaker hing in de lucht, maar het tegenovergestelde gebeurde bij een Eindhovense counter. Weer was het Madueke die zich een weg baande door de Ajax-verdediging en Pasveer voor de tweede keer kansloos liet.

Nog voor rust werd de schade voor Ajax groter, toen Tagliafico aan de zijlijn veel te hard doorging op PSV'er André Ramalho en rood kreeg van scheidsrechter Kuipers.

Nicolás Tagliafico werd in de eerste helft met rood van het veld gestuurd. Nicolás Tagliafico werd in de eerste helft met rood van het veld gestuurd. Foto: Pro Shots

Ajax kan na rust weinig meer uitrichten

Door de soevereine 0-2-voorsprong van PSV en de ondertalsituatie van Ajax werd de tweede helft niet zo'n spektakel als de eerste. De Amsterdammers probeerden wel iets te forceren, maar verloren gaandeweg het echte geloof in een comeback.

Het eerste echte gevaar kwam na rust van PSV en wederom was het Madueke die amper af te stoppen bleek. Een schot van de talentvolle Engelsman zeilde maar net over het Ajax-doel. Aan de andere kant kreeg Noussair Mazraoui na een mooie aanval net niet genoeg ruimte om uit te halen.

Ajax kwam er steeds minder uit en moest oppassen dat de nederlaag niet groter werd. Gakpo (schot net naast), Van Ginkel (schot gepakt door Pasveer) en Madueke (opnieuw redding Pasveer) lieten kansen liggen.

Het bleken voorbodes voor de 0-3, die een kwartier voor tijd viel. Invaller Vertessen was het eindstation van een aanval en vond rustig de korte hoek. Het verzet van Ajax was op dat moment al gebroken. Götze maakte de avond vanuit Amsterdams oogpunt nog wat pijnlijker.