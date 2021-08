Leicester City heeft zaterdag het Community Shield gewonnen. Dankzij een late treffer uit een door Nathan Aké veroorzaakte strafschop werd landskampioen Manchester City met 1-0 verslagen.

Oranje-internarional Aké speelde de hele wedstrijd bij de ploeg uit Manchester, waar de 24-jarige Philippe Sandler bleef op de bank

Een week voor de competitiestart miste met name City nog een aantal belangrijke spelers. Trainer Josep Guardiola zette tieners Cole Palmer (19) en Samuel Edozie (18) in de basis in de wedstrijd om de Engelse super cup.

Edozie maakte na 65 minuten plaats voor Jack Grealish. De Engels international maakte onlangs voor 117 miljoen euro de overstap van Aston Villa en is daarmee (voorlopig) de duurste speler van deze transferperiode.

Op dat moment was er nog niet gescoord. Jamie Vardy was met een schot op de paal dicht bij de openingstreffer namens FA Cup-winnaar Leicester. Manchester City kreeg de beste kansen, maar onder anderen Riyad Mahrez faalde in de afwerking.

Het leek op een verlenging uit te draaien, maar twee minuten voor tijd kreeg Leicester een starfschop na een overtreding van Aké. Vanaf elf meter bezorgde Kelechi Iheanacho Leicester de eerste prijs van het seizoen.