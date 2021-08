29' GOAL PSV! 0-2



Het is de avond van Noni Madueke! De rechtsbuiten van PSV zet op eigen helft een sprint in en wordt op maat bediend door zijn ploeggenoot Eran Zahavi. Ajax-doelman Remko Pasveer is vervolgens kansloos bij het kiezelharde schot van de Engelsman in de korte hoek, temeer omdat hij de poging in de korte hoek niet verwacht. Ajax wordt in eigen stadion te kijk gezet door PSV.