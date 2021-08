24' Ajax mag dan wel het spel dicteren, het is PSV dat in de counter ongelooflijk gevaarlijk kan worden. Zo nu ook via Eran Zahavi. De Israëlische spits, in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray nog goed voor een hattrick, schiet vanaf de rand van het strafschop een paar meter over het doel van Ajax-keeper Remko Pasveer. De defensie van Ajax is nog niet op elkaar ingespeeld.