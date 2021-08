De spelers van Ajax en PSV betreden onder leiding van de afzwaaiende scheidsrechter Björn Kuipers het veld in de Johan Cruijff ArenA. De 25.000 fans laten luidkeels van zich horen. In het uitvak zitten ook nog eens ruim 1.000 PSV-fans. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er ook uitsupporters welkom in een stadion. Het 'oude normaal' keert ook langzaam terug in het voetbal.