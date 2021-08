Peter Bosz is bij zijn debuut als trainer van Olympique Lyon direct tegen puntenverlies aangelopen. De thuiswedstrijd tegen het Stade Brest van Marco Bizot eindigde zaterdag in 1-1.

Bosz zag zijn ploeg kort voor rust op achterstand komen door een treffer van Irvin Cardona. Voormalig AZ-doelman Bizot hoefde bij zijn debuut alleen een treffer van Islam Slimani toe te staan.

Lyon, dat in de zomer aanvoerder Memphis Depay transfervrij naar FC Barcelona zag vertrekken, greep vorig seizoen met een vierde plek net naast een Champions League-ticket. Brest wist als nummer zeventien degradatie ternauwernood te vermijden.

Voor de 57-jarige Bosz is Lyon zijn vierde klus in het buitenland, nadat hij eerder Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund en Maccabi Tel Aviv onder zijn hoede had. In de Eredivisie coachte hij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse en Ajax.

Peter Bosz begroet Brest-trainer Michel Der Zakarian voor de aftrap.

PSG zaterdagavond op bezoek bij Troyes

Later op zaterdag kan Georginio Wijnaldum zijn debuut maken voor Paris Saint-Germain. De topclub begint om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen Troyes.

Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begon vrijdag met een gelijkspel (1-1) tussen AS Monaco en FC Nantes. Bij de thuisploeg stond voormalig AZ-spits Myron Boadu direct in de basis.

OGC Nice, de ploeg van Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario, speelt zondag (aftrap 15.00 uur) thuis tegen Stade Reims.

