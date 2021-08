Roda JC heeft zaterdag ondanks een zeer rumoerige aanloop gewonnen van De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers waren met 0-3 te sterk voor de nummer drie van afgelopen seizoen.

Roda leefde in crisissferen toe naar de start van de Keuken Kampioen Divisie. Donderdag werd technisch directeur Jeffrey van As ontslagen als gevolg van een interne machtsstrijd met Joop Janssen, de voorzitter van de raad van commissarissen. Ook het vertrek van algemeen directeur Martijn Wisman werd aangekondigd, al stopt hij pas in het najaar.

Daarmee kwam de bestuurlijke crisis bij Roda tot een hoogtepunt. Deze zomer stapten René Trost en Robert-Jan Lambrichts uit de raad van commissarissen uit onvrede over het functioneren van voorzitter Janssen. Supporters van Roda eisen in een open brief (pdf) het vertrek van het bestuur.

De ploeg van trainer Jürgen Streppel bleek in Doetinchem niet van slag door de bestuurlijke chaos, want vlak na rust kwamen de Limburgers op voorsprong door een doelpunt van nieuweling Denzel Jubitana. Acht minuten later verdubbelde de Belg de voorsprong na een fraaie pass van Fabian Serrarens.

In de slotfase liep Roda JC zelfs nog uit naar 0-3. Patrick Pflücke krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai achter doelman Hidde Jurjus en bezorgde De Graafschap daarmee een dramatische start van de Keuken Kampioen Divisie.

'De Superboeren' gaven vorig seizoen op de slotdag van de competitie de tweede plaats en de promotieplek weg aan Go Ahead Eagles en strandden in de play-offs al in de eerste ronde. Toen was Roda ook al te sterk (2-3). De Limburgers verloren vervolgens in de halve finales van NEC, dat in de finale afrekende met NAC Breda en zo na vier jaar terugkeerde op het hoogste niveau.