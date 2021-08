FC Twente heeft zaterdag de tiende aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Michal Sadílek komt op huurbasis over van PSV en de Enschedeërs hebben de optie om de Tsjech na het seizoen definitief vast te leggen.

Sadílek, die als linksback en als middenvelder uit de voeten kan, werd in 2016 door PSV weggeplukt uit Tsjechië. Hij speelde tijdens zijn eerste jaren in Eindhoven voornamelijk in Jong PSV en kwam uiteindelijk tot veertig officiële duels in de hoofdmacht.

Sinds de winterstop van vorig seizoen speelde de 22-jarige Sadílek, die niet meer in de plannen van coach Roger Schmidt voorkwam, op huurbasis voor Slovan Liberec in zijn vaderland.

"De mogelijkheid om Sadílek binnen te halen was een buitenkansje. Hij kan ontzettend goed voetballen en heeft een fantastische mentaliteit", zegt technisch manager Jan Streuer op de website van FC Twente.

"Hij is niet voor niets international en dat Sparta Praag, een grote club uit zijn thuisland Tsjechië, hem ook graag wilde, zegt veel. Bij PSV speelde Sadílek voornamelijk op het middenveld, maar ook als linksachter kan hij goed uit de voeten."

'Bijzonder dat ik straks met Cerný op het veld sta'

Sadílek vindt zijn stap naar Twente in verschillende opzichten mooi. "Ik wil graag in beeld blijven bij de nationale selectie van Tsjechië en daarom is het belangrijk dat ik speelminuten maak. Dat ik binnenkort met Václav Cerný (zijn landgenoot, red.) op het veld sta, is bijzonder en maakt het extra mooi."

Na keeper Lars Unnerstall, verdedigers Giovanni Troupée en Robin Pröpper en aanvallers Jody Lukoki, Virgil Misidjan, Dimitris Limnios, Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel is Sadílek al de negende nieuweling bij Twente, dat ook veel spelers zag vertrekken.

De Enschedeërs slaagden er bovendien in om de van een blessure herstellende Cerný na zijn huurperiode definitief over te nemen van FC Utrecht, wat het aantal aanwinsten op tien brengt.