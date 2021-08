FC Utrecht heeft zaterdag in een oefenduel met liefst 7-0 van Fortuna Sittard gewonnen. Eerder op de dag waren de Limburgers in een andere vriendschappelijke wedstrijd nog met 2-3 te sterk voor Utrecht.

Beide oefenduels tussen Utrecht en Fortuna vonden plaats op trainingscomplex Zoudenbalch, vlak naast stadion Galgenwaard. De twee clubs stuurden in elke wedstrijd elf andere spelers het veld in. Adrián Dalmau (drie treffers), Remco Balk (twee) en Moussa Sylla (twee) bezorgden de thuisploeg de riante 7-0-zege.

In het eerste oefenduel maakte Utrecht-spits Tasos Douvikas de eerste twee treffers, waarvan één in eigen doel, waardoor het bij rust 1-1 stond. Bassala Sambou en Mats Seuntjens scoorden na rust voor Fortuna en Bart Ramselaar maakte tussendoor de gelijkmaker: 2-3.

Eerder deze voorbereiding maakte Utrecht indruk met onder meer zeges op Club Brugge (2-4) en Bayer Leverkusen (0-5). De ploeg van trainer René Hake begint de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta.

Fortuna krijgt zaterdag FC Twente op bezoek. Die ploeg speelt zaterdagavond vriendschappelijk tegen het Italiaanse Lazio.

Aanwinst Iliass Bel Hassani (links) scoorde voor RKC tegen Lommel. Aanwinst Iliass Bel Hassani (links) scoorde voor RKC tegen Lommel. Foto: Pro Shots

Heracles en RKC sluiten voorbereiding af met zege

Heracles was in Almelo met 3-1 te sterk voor PEC Zwolle. Delano Burgzorg, Nicolai Laursen en Mohamed Amisi scoorden voor de thuisploeg, Slobodan Tedic zorgde tussendoor nog voor de gelijkmaker namens PEC.

RKC Waalwijk boekte een 4-2-oefenzege op Lommel SK. Michiel Kramer, Richard van de Venne, Iliass Bel Hassani en Jens Odgaard waren trefzeker tegen de Belgen. RKC speelt volgend week zaterdag thuis tegen AZ.

Voor Heracles was het de generale repetitie voor de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag tegen PSV, PEC opent het seizoen eveneens in eigen huis tegen Vitesse.

Promovendus NEC kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen het tweede elftal van Borussia Mönchengladbach. Verdediger Bart van Rooij scoorde kort voor tijd voor de Nijmeegse promovendus, die volgende week zaterdag op bezoek gaat bij titelverdediger Ajax.

SC Cambuur, een andere nieuwkomer in de Eredivisie, sloot de voorbereiding af met een 2-2-gelijkspel tegen Waasland-Beveren. Sam Hendriks en Issa Kallon scoorden voor de Friezen in België. Cambuur speelt zondag thuis tegen FC Groningen.

Go Ahead Eagles, de derde promovendus, was met 0-2 te sterk voor KMSK Deinze. Invallers Marc Cardona en Jacob Mulenga scoorden voor de ploeg uit Deventer tegen de club uit het tweede niveau van België. Go Ahead mag het Eredivisie-seizoen vrijdag openen met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen.

