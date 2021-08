Trainer Niko Kovac van AS Monaco heeft het zaterdagavond opgenomen voor debutant Myron Boadu. De van AZ overgekomen spits kreeg van L'Équipe een 3 en de krant betitelde zijn optreden in de competitiewedstrijd tegen FC Nantes (1-1) als een "valse start".

"Ten eerste wil ik zeggen dat ik blij ben met de prestatie van Myron", aldus Kovac op de site van AS Monaco. "Hij is hier nog maar net en heeft tijd nodig. Ik zag enkele goede dingen. Hij kan nog beter, maar voor een eerste wedstrijd ben ik vooral blij dat ik hem in actie heb kunnen zien."

De twintigjarige Boadu rondde woensdag zijn transfer naar AS Monaco af - AZ ontvangt naar verluidt 17 miljoen euro - en stond tegen Nantes direct aan de aftrap. De spits kreeg in de openingsfase direct een goede kans, maar verzuimde geklungel achterin bij Nantes af te straffen.

Vlak voor rust was Boadu wel betrokken bij de 1-1 van Jean-Charles Castelletto, maar AS Monaco slaagde er in de tweede helft niet meer in de winnende te maken. Boadu werd in de 57e minuut naar de kant gehaald voor Wissam Ben Yedder.

"Wissam en Kevin Volland trainen pas sinds twee weken mee, dus ik moest naar een bepaalde balans zoeken om blessures te voorkomen. Ik denk dat het wel een goed idee was om Myron en Jean Lucas te laten starten", verdedigde Kovac zijn keuzes.

AS Monaco kende een valse start van het nieuwe seizoen in de Ligue 1, maar krijgt dinsdag al een kans op revanche. De Monegasken spelen de return tegen Sparta Praag in de derde voorronde van de Champions League. De eerste ontmoeting eindigde in een 0-2-overwinning voor Monaco.

