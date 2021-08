Lionel Messi lijkt zijn carrière voort te zetten bij Paris Saint-Germain. Volgens diverse media zijn de onderhandelingen over een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, in een vergevorderd stadium. De transfer zou dit weekend al afgerond worden.

Het Franse RMC Sport en sportkrant L'Équipe melden vrijdag dat de 34-jarige Messi Paris Saint-Germain zijn jawoord al heeft gegeven. Onder meer The Guardian bericht dat de Argentijn dicht bij een akkoord is met de Franse topclub.

Donderdag werd bekend dat Messi na 21 jaar vertrekt bij FC Barcelona. De Spaanse topclub meldde in een verklaring dat beide partijen er niet in waren geslaagd om het nieuwe contract rond te krijgen. Door de financiële situatie van 'Barça' en de reglementen van La Liga lukte het niet om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.

Aangezien het oude contract van Messi bij Barcelona op 1 juli afliep, is hij nu transfervrij. Bij Paris Saint-Germain kan de sterspeler naar verluidt circa 40 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hij zou maandag gepresenteerd worden in Parijs.

Messi bij transfer naar PSG herenigd met Neymar

Als het daadwerkelijk tot een akkoord komt, wordt Messi in Parijs herenigd met Neymar. De Braziliaanse aanvaller speelde van 2013 tot 2017 samen met de zesvoudig Gouden Bal-winnaar bij Barcelona. Daarna maakte Neymar de overstap naar PSG.

Eerder op de dag wilde PSG-coach Mauricio Pochettino niet veel kwijt over de eventuele komst van Messi. "Meer dan zijn positie is een speler van zijn kaliber interessant. De club werkt aan verschillende opties en oplossingen", zei hij op een persconferentie.

PSG mikt er met Messi op om eindelijk de Champions League bij te zetten in de prijzenkast, iets wat de laatste jaren steevast mislukte. De Argentijn won de 'Cup met de Grote Oren' al vier keer met Barcelona.

Afgelopen seizoen werden de Fransen in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi uitgeschakeld door Manchester City. In de achtste finales had PSG het Barcelona van Messi nog naar huis gestuurd.