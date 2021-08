Club Brugge heeft vrijdag in de Jupiler League ondanks een doelpunt van Ruud Vormer punten verspeeld in de derby tegen Cercle Brugge. De regerend landskampioen gaf de zege in blessuretijd weg: 1-1. In de Franse Ligue 1 opende AS Monaco het seizoen met een gelijkspel bij het debuut van Myron Boadu.

Vormer opende tien minuten voor rust de score voor Club Brugge. De viervoudig Oranje-international tikte in vrijstaande positie simpel binnen nadat Noa Lang de bal vanaf de achterlijn had voorgegeven.

Op slag van rust vond Club Brugge opnieuw het doel, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands. Charles De Ketelaere raakte halverwege de tweede helft de lat op aangeven van Vormer, die kort daarna werd gewisseld.

Club Brugge leek op de overwinning af te stevenen, maar in blessuretijd zorgde Waldo Rubio voor de gelijkmaker. Lang deed tot acht minuten voor tijd mee bij de thuisploeg en werd gewisseld voor Bas Dost.

Voor Club Brugge betekende het al het tweede puntenverlies van dit seizoen. De ploeg van coach Philippe Clement speelde eerder ook al gelijk tegen KAS Eupen (2-2). Wel werd gewonnen van het gepromoveerde Union Saint-Gilloise (0-1). Club en Cercle hebben nu beide vijf punten. Alleen koploper KV Kortrijk is nog zonder puntenverlies.

Myron Boadu kreeg vroeg in de wedstrijd de kans op de 1-0 voor AS Monaco tegen FC Nantes. Myron Boadu kreeg vroeg in de wedstrijd de kans op de 1-0 voor AS Monaco tegen FC Nantes. Foto: Pro Shots

Boadu dicht bij openingstreffer bij debuut voor Monaco

In Frankrijk speelde AS Monaco in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-1 gelijk tegen FC Nantes. Boadu, die enkele dagen geleden voor naar verluidt 17 miljoen euro overkwam van AZ, had meteen een basisplaats bij de thuisploeg.

De twintigjarige Boadu liet zich meteen zien, maar verzuimde Monaco in de achtste minuut op voorsprong te brengen. De spits kreeg de kans op de 1-0 na een slordige terugspeelbal van Nantes, maar raakte te veel uit balans om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt.

Wel gaf Boadu de voorassist bij de openingstreffer van Monaco in de veertiende minuut. Caio Henrique werd aangespeeld door de enkelvoudig Oranje-international en gaf voor op Gelson Martins, die de bal binnengleed. Kort voor rust zorgde Jean-Charles Castelletto voor de gelijkmaker. Boadu werd na een klein uur gewisseld bij Monaco.

