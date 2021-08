FC Emmen heeft vrijdag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie meteen punten laten liggen. De gedegradeerde ploeg uit Drenthe kwam niet verder dan 1-1 bij Telstar. Ruud van Nistelrooij speelde bij zijn debuut als hoofdcoach gelijk met Jong PSV.

Glynor Plet bracht Telstar al na vier minuten op voorsprong tegen FC Emmen door een voorzet van Yassine Zakir binnen te tikken. Jeredy Hilterman zorgde halverwege de eerste helft in vrijstaande positie voor de gelijkmaker.

Emmen degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie, nadat NAC Breda in de play-offs te sterk was geweest. Telstar eindigde vorig seizoen als dertiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Nistelrooij speelde in zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Jong PSV met 1-1 gelijk bij FC Dordrecht. De zeventigvoudig Oranje-international zag Fodé Fofana de score openen voor zijn ploeg. Tim Hölscher bracht de stand halverwege de tweede helft in evenwicht.

Eerder deze zomer was Van Nistelrooij op het EK bij Oranje nog assistent van de inmiddels vertrokken bondscoach Frank de Boer. De 45-jarige oud-spits fungeerde de afgelopen drie jaar als trainer van verschillende jeugdploegen van PSV.

Ruud van Nistelrooij maakte bij Jong PSV zijn debuut als hoofdcoach. Ruud van Nistelrooij maakte bij Jong PSV zijn debuut als hoofdcoach. Foto: Pro Shots

FC Den Bosch aan kop na eerste speeldag

FC Volendam verspeelde in het Jan Louwers Stadion in blessuretijd de drie punten bij FC Eindhoven: 2-2. Damon Mirani opende na twaalf minuten de score voor de bezoekers en Daryl van Mieghem verdubbelde de marge vijf minuten voor rust. Nog voor de onderbreking maakte Joey Sleegers uit een strafschop de aansluitingstreffer.

FC Volendam leek op de overwinning af te stevenen, maar in blessuretijd sleepte FC Eindhoven er toch nog een punt uit. Sleegers bezorgde de thuisploeg een punt met zijn tweede treffer van de avond.

FC Den Bosch gaat na de eerste speeldag aan kop. De ploeg van coach Jack de Gier won in Stadion De Vliert met 2-0 van Helmond Sport dankzij doelpunten van de pas zeventienjarige Ryan Leijten en Jizz Hornkamp.

Excelsior begon het seizoen met een nederlaag. De Rotterdammers gingen op eigen veld met 0-1 onderuit tegen TOP Oss door een schitterende treffer van Jearl Margaritha. De aanvaller volleerde de bal in de rechterhoek na voorbereidend werk van Joshua Sanches.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de schitterende treffer van Jearl Margaritha te bekijken.