Sergio Busquets heeft vrijdag als eerste speler van FC Barcelona gereageerd op het vertrek van Lionel Messi. De Catalaanse topclub maakte donderdag bekend dat de Argentijnse sterspeler de club na 21 jaar verlaat.

"Ik ben het nog steeds aan het verwerken", schrijft Busquets op Instagram. "Wetende hoe moeilijk het zal worden, kan ik je alleen maar bedanken voor alles wat je voor de club hebt gedaan."

"Je kwam binnen als een kind en werd de beste speler in de geschiedenis", vervolgt de 33-jarige middenvelder. "Ik heb het geluk gehad om samen met je op te groeien en dertien seizoenen met jou samen te spelen. Ik wens jou en je familie het beste. Je zal gemist worden."

Busquets en Messi wonnen in totaal dertig prijzen in hun gezamenlijke periode bij Barcelona. Zo veroverden ze samen onder meer acht landstitels, drie keer de Champions League en zeven keer de Spaanse beker.

Fati en Xavi zijn Messi dankbaar

Ook Ansu Fati reageerde op het vertrek van Messi. "Alle jongens die naar La Masía (jeugdacademie van FC Barcelona, red.) komen, dromen ervan om met jou te spelen", aldus de achttienjarige aanvaller, die sinds 2019 in de hoofdmacht van 'Barça' speelt, op Instagram.

"Ik prijs me gelukkig dat die droom voor mij is uitgekomen. Ik wil je bedanken voor de genegenheid die je aan mij getoond hebt en voor alles wat ik van je heb geleerd. Mijn familie en ik zullen je voor altijd dankbaar zijn. Ik wens je het beste."

Oud-speler Xavi is Messi eveneens dankbaar. De Spanjaard speelde bij Barcelona jarenlang samen met de Argentijn en vertrok in 2015 naar het Qatarese Al Sadd, waar hij sinds 2019 trainer is.

"Als Barcelona-supporter, ploeggenoot en vriend kan ik je alleen maar bedanken voor alles wat je ons gegeven hebt gedurende jouw jaren bij Barcelona. Wat je nu ook gaat doen, ik wens je het beste", schrijft Xavi op Instagram.